“Malatya Çok Güzel Düzeyde”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesinin organize ettiği kahvaltı programına katıldı.

Bakan Tüfenkci burada bir de konuşma gerçekleştirdi. Tüfenkci, AKP iktidarlarıyla birlikte imam hatiplilere yapılan destek ve yatırımları ele aldı ve şöyle konuştu.

” AK Parti Hükümetleriyle İmam Hatiplilerin eğitim kalitesi ve fiziki olanakları 2018 bütçesini Meclis’ten geçirdik. Her bütçede olduğu gibi hükümet olarak en büyük bütçe payını Milli Eğitime ayırıyoruz. Geçen de ifade edildi, bizim son Milli Eğitim bütçemiz 2002’deki bütün hükümetin bütçesine denk gelecek kadar meblağ olarak yüksekti. Hedefimiz sınıflarda tekli gerçekten artık eğitime geçmek. Sınıfları 19-20 kişinin eğitim gördüğü alanlar haline getirmek. Baktığımız zaman Malatya şanslı illerimizden birisi okul ihtiyaçlarımız diğer illere baktığımızda çok güzel düzeyde.” dedi.

İmam Hatip okullarının sayılarının artması gerektiğini ve İmam hatiplerin hayatın her alanındaki eğitime katkı verecek altyapısının olduğunu bildiklerine ve yeni bir gelecek inşasında önemli bir yeri olduğuna değinen Bakan Tüfenkci, “Eğitimcilerimizin, özellikle o okullarda görev yapan arkadaşlarımızın farklı bir hassasiyetle öğrencilerimize yaklaşıp geleceğin nesillerini inşa etmeleri lazım. Elbette eğitimde öğretmenler çok önemli, her gruptaki öğretmenlerimiz çok önemli. Ama derdi olan öğretmenlerin yetiştireceği çocuklarla Türkiye hızlı bir şekilde gelişecek, dönüşecek, değişecek ve dünyada hak ettiği yeri almış olacak.” dedi.

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