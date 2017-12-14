“Malatya Düzenli ve Temiz Görünüme Bürünüyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Hasan Varol ve Başharık Mahallelerinde yapılan çalışmaları, yerinde inceleyerek düzenlemeler hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen inceleme gezisine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Başharık mahalle muhtarı Erdal Akkaya ve Hasanvarol Mahalle Muhtarı Özkan Onay da katıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şehrin birçok noktasında yol, kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Çakır, “Başharık ve Hasan Varol Mahallelerimiz Malatya’nın eski yerleşim yerlerinden. Bu mahallelerimizin yeniden düzenlenip yeni bir görünüme kavuşturulması için bir yandan altyapı çalışmaları yapılırken bir yandan da yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Başharık Mahallesi Yükselen Sokaktaki çalışmalarımızda sona yaklaşıldı. Kaldırım çalışmalarımız önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yaparak bu mahallemizdeki işlerimizi tamamlayacağız.

Hasan Varol Mahallesi Dilek sokaktaki çalışmaları da ekiplerimiz tamamladı. Dilek Sokakta kaldırım çalışmaları, çift taraflı cep otoparkları, dekoratif aydınlatma direkleri, ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte asfaltı da yapılarak güzel ve nezih bir görünüme kavuşturuldu.

Mahallelerimizde yapmış olduğumuz yenileme ve dönüşüm çalışmaları ile birlikte Malatya daha düzenli ve temiz bir görünüme bürünüyor. Her bölgemizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalarımıza hava şartları elverdiğince devam edeceğiz. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Hasan Varol Mahalle Muhtarı Özkan Onay ile Başharık Mahalle Muhtarı Erdal Akkaya da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a mahallelerindeki çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Mahallelerinin Malatya’nın eski yerleşim yerlerinden olduğunu belirten Muhtarlar, “Yapılan çalışmalar sonrasında mahallemiz çok güzel bir görünüme kavuştu. Verilen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz.” dediler.

Ayrıca Başharık Mahallesi Yükselen Sokak esnafları da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu, mahallelerinin bu çalışmalar sonrasında çok güzel bir görünüme kavuşacağını belirttiler.

Bülten