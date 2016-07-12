Malatya Heyetinden 3 Bakana Ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte 3 ayrı bakanı ziyaret ederek, Malatya ile ilgili yatırım ve projeleri görüştü.

Bakan Tüfenkci ve beraberindeki Malatya Heyeti sırasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı ve Kalkına Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ederek, ilin yatırımları ve projeleri hakkında çeşitli görüşmelerde bulunuldu.

Bakan Tüfenkci başkanlığındaki Malatya Heyeti’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’ye yapılan ziyarette Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin projeleri ile TOKİ yatırımlarının, Sağlık Bakanı Akdağ’a ziyarette Malatya’nın sağlık yatırımları ve projelerinin, Kalkınma Bakanı Elvan’a yapılan ziyarette Kalkınma Bakanlığı’nın Malatya’daki yatırım ve projelerinin değerlendirildiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Heyette yer almayan AKP Malatya Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan’ın ise İngiltere’de bulunması nedeniyle ziyaretlere katılamadığı bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com