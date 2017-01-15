“Malatya Kültürü Adına Önemli Bir Kazanım”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildikten sonra restorasyon ve güçlendirme çalışmaları yapılan kerpiç evler çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Kerpiç evlerde incelemelerde bulunan Malatya Valisi Mustafa Toprak, Kerpiç evlerin Malatya’nın kültürü ve kimliği adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Toprak’ın inceleme gezisine İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile ilgili Genel Sekreter Yardımcıları ve Şube Müdürleri de eşlik etti.

Çakır: Önemli bir eser kazandırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali Toprak’a kerpiç evleri tek tek gezdirerek bilgiler verdi. Başkan Çakır, kerpiç evlerinin restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlandığını belirterek, bu tür alanların özel yerler olduğunu söyledi. Çakır, özetle; “Buradaki her bir konak, Malatya’nın -ilçelerimiz de dahil olmak üzere- konak tiplemelerini yaşatıyor. Bir de kerpiç evlerin mimari açıdan birçok özelliği var. Şu an korunması gereken çok önemli yapılar. Burada çok önemli bir eser olarak kazandırıldı. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Toprak: Malatya kültürünün zenginliğini gördüm

Kerpiç evlerde yapılan çalışmaları detaylıca inceleyen Vali Mustafa Toprak ise buradaki kerpiç evler örneklemesinde Malatya kültürünün ne kadar zengin olduğunu gördüğünü ve hissettiğini belirterek, projeden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti.

Kerpiç evlerinin bir bölümünün Kalkınma Ajansı aracılığıyla yapıldığını, zaman içerisinde kalan eksikliklerin, kerpiç evlerin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle giderildiğini söyleyen Vali Toprak, özetle şunları söyledi:

“Projenin oluşmasında, geçmişte yapılan çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bu projenin Büyükşehir Belediyemize devredilmesi ve Büyükşehir Belediyemizin projeyi revize etmesi, yeniden ihya etmesi, güçlendirmesi ve fonksiyon vermesiyle birlikte, çok güzel 5 tane Malatya’mızın kültürel mimarisini, kerpiç evlerini gösteren güzellikleri burada yansıtmış oldu. Projenin eksiklikleri de giderilmiş oldu. Belki vatandaşlarımız proje gecikti gibi düşünüyor ama eski proje ile şu anki durumu arasında yüzde yüz fark gördüm. Hakikaten Malatya’mızın kültürü ve kimliği adına önemli bir kazanım diye düşünüyorum.

Umuyorum ki burası, bir taraftan Kültür ve Kongre merkezimiz, bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin Sanat Sokağı ve bütünleyen sanat adası, Dede Korkut Parkı, hemen yanı başında planlanan kütüphane müze gibi çalışmalar, bunu bütünleyen Abdullah Gül parkıyla birlikte Malatya’mızın kültürel kimliğine, turizm değerlerine, yaşayan kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına da önemli bir katkı sağlayacaktır. Başkanımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize ve ekibine, katkı sağlayan herkese, önceki valimize ve Kalkınma Ajansımıza da teşekkür ediyorum.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com