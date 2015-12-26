Malatya Kültürünü Tanıtmak İsteyenlere..

Süleyman ÖZEROL Yazdı

Hükümetin kültür konusundaki tutumu, 2004 yılının yaz döneminde yayınlarındaki yüzde 50 indirimi kaldırmakla kendini daha belirgin olarak göstermişti. O sıralarda bunu Malatya Yorumda, Kitap Okunması İstenmiyor mu? başlığı altındaki yazımda dile getirmiştim.

Bir zaman sonra % 25 indirim uygulanmaya başlandı. Aradan üç yıl geçti ve % 25 indirimle satılacak yayın bile yapamıyorlar. Kitap satış mağazalarında artık bazı özel yayınevlerinin kitapları boy gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinin Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bölümünde, son beş yılın yayın dökümü şöyle;

2003: Yayın yok.

2004: 17

2005: 6

2006: İlk dört ayda yayın yok.

Kitap yayınlarının yanında Türk Folklorundan Derlemeler, Türk Folkloru Araştırmaları, Türk Dünyası gibi süreli yayınlar da yayınlanmıyor.

M. Kemal Atatürk , Cumhuriyetin temeli kültürdür sözüyle konunun önemini ne kadar güzel açıklar. Oysa biz, okumayan bir toplum yetiştirerek kanımız pahasına kazandığımız cumhuriyetimizin temeline kibrit suyu ekiyoruz

Herhalde tasarruf yapılıyor! Eğer kültür konusunda da tasarruf yapılıyorsa, demek ki ulusumuzun kültür yaşamında eksiklikler doğacak demektir.

Ankarada Malatya Halk Oyunları Yok!

Kültür Bakanlığının yayın politikasıyla hakkında yazdığım konunun yanında, memleketim olan Malatya ile ilgili Ankarada bir araştırma yaptım.

Malatya halk oyunlarının Ankarada yansımasını belirlemek amacıyla, konuyla ilgili üç derneğin yetkilileri ile görüştüm. TÜFEM, AFAK-DER ve HOY-TUR yetkilileri, şimdiye kadar Malatya halk oyunlarını oynamadıklarını, katıldıkları birçok ildeki etkinliklerde de Malatya halk oyunlarına rastlamadıklarını belirttiler.

TÜFEM (Turizm Folklor Eğitim Derneği):

Şimdiye kadar Malatya oyunu oynamadık. Ankarada başkalarının da oynadığını sanmıyoruz. Oynansa duyardık…

AFAK-DER (Anadolu Folklorunu Araştırma Kültür Gençlik ve Spor Derneği): Yarışmalara ve festivallere hazırlanıyoruz ve katılıyoruz. Milli Eğitim Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile bağlantılı olarak çalışıyoruz. Alan araştırmaları yapıyoruz. Şimdiye kadar Malatya halk oyunlarını oynamadık.

Katıldığımız birçok ildeki etkinliklerde de rastlamadık.

HOY-TUR (Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu):

Çankaya Belediyesi HOY-TUR, 1970 yılında kurulmuş. Her yöreden oyunlar derleyerek oynuyoruz. Şimdiye kadar Malatya halk oyunları oynamadık. Ankarada ve diğer yerlerde de oynayanı görmedik, duymadık. Malatya ve çevresinde alan araştırması yapılarak oyunlar belirlenir, belirlenen oyunlar öğreticilerce ekiplere çalıştırılır, giysi-müzik-geçiş düzenlemeleri yapılır, oyun sayısı 10-11e düşürülür ve bizimle bağlantıya geçilirse çalışmalarımızda yer verebiliriz.

Malatya ve dışında Malatya kültürünü tanıtmak amacıyla çalışanlara duyurulur;

Ankarada Malatya halk oyunları yok!