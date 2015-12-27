‘Malatya Örneğinde Çok Zor!.’

Malatya’da “Göçün Suç Üzerindeki Etkileri Çalıştayı”nın ikincisi düzenlendi.

Anemon Otel’de düzenlenen çalıştaya; Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran, Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ceyhun Ceylan, Malatya Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu, Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Bursa İl Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz, İçel İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü İbrahim Azcan’ın yanı sıra, çalıştaya konuşmacı olarak katılan

akademisyenler, ilçe ve beldelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin müdürleri, amirleri ve personeli katıldı.

İki gün sürecek olan çalıştayda, bir konuşma yapan Malatya Valisi Ulvi Saran, “Göç, hem ulusal hem de uluslar arası bir olgu olarak toplumların gelişimi ve ilerlemeleri adına son derece önemli, negatif etkilerinin araştırılması ve ortaya konulması açısında da son derece hayati bir önem taşıyor. İnsanların yaşadığı coğrafyaları değiştirmelerinin çeşitli sebepleri var. Çalıştay süresince çeşitli disiplin ve kurumlardan gelen bilim adamları ve uzmanlarca bu ortaya konulacak. Ancak göçü sadece insanların bir fiziki ortamı, bir coğrafyayı değiştirmeleriyle sınırlı olarak almak elbette mümkün değil. İnsanlar bir yerden bir yere göç ederken, yaşadıkları yeri değiştirirken aynı zamanda belirli bir kültürel ve sosyal ortamdan başka bir ortama geçmiş oluyorlar. Tabi ki uzun zamanlarını geçirdikleri ve hem bireysel hem de aile çevrelerinden, sosyal ortamlarından koparak başka bir ortama geçmeleri sonucunda bu değişimin insanlar üzerinde son derece dramatik ve travmatik etkileri ortaya çıkıyor. Bu sarsıntıları ve söz konusu değişimin doğurduğu sonuçları zaman zaman çeşitli vesilelerle çok yakından müşavere ediyoruz” dedi.

Saran, çalıştayın önemine de değinerek, “Emniyet teşkilatımızın kayıtlarında elde edilen sonuçlar ve suç istatistikleri ciddi değerlendirmelere teşkil edecek esaslar taşıyor. Ancak hadiseyi sadece Malatya ölçeğinde değil belki Malatya ölçeğindeki bir modelden hareket ederek Türkiye ölçeğinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinin ölçeğini çalıştayla ele almış bulunacağız” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Polis Akademisi Başkanı Prof.

Dr. Zühtü Arslan ise, çalıştayın ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Göçün Suç Üzerindeki Etkileri’nin ikinci çalıştayını Malatya’da gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı çok büyük bir kıvanç duyuyorum. Çünkü bu tür faaliyetler genelde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Büyükşehirlerde yapılıyor biliniyor. Hal bu ki yerelde de, daha küçük çaplı illerimizde de bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması, aslında öteden beri yapılıyor olmasına karşın bilinmiyor. Bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması polis teşkilatının geleceği ve güvenlik hizmetlerinin geleceği açısından umut verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Arslan, demokratik yapıdaki kırılmalar ve yaşanan travmaların toplumsal yapıyı etkilediğini kaydederek, “Demokratik kırılmalar ve yaşanan travmalar direk toplumsal yapıyı etkiliyor. Toplumsal yapıdaki kırılmalar ve yaşanan travmalarda siyasal yapıyı ve demokratik yapıyı etkiliyor. O yüzden bu çalıştayın konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında çok hayati olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin yaşadığı gelişmeleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Git gide bölgesinde etkin bir güç daha da ötede küresel bir güç olmaya aday bir ülkeyiz. Git gide zenginleşen ve refah düzeyi artan, siyasi ve demokratik istikrarı yakalamış bir Türkiye. Ama bütün bu ekonomik ve siyasi istikrarının altında güvenlik hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesinin yattığının da hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü İbrahim Azcan da, “İçinde yer aldığımız asırda gelinen nokta araştırmadan yoksun yönetimin olmayacağıdır. Araştırma perspektifinden emniyet teşkilatına baktığımızda geçmişten günümüze kadar toplumsal hayatımızın hemen hemen her alanında faaliyet gösteren bu kurumun, bilimsel çevrelerin yeterince ilgi alanında yer almadığı görülmektedir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çalıştaya geçildi. “Göç ve Güvenlik Politikaları” adı altında gerçekleştirilen ilk oturumda bir konuşma yapan Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Malatya’nın göç ve güvenliği hakkında bilgiler verdi. Kahya, Malatya’da Emniyet Müdürlüğü olarak birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını kaydederek, “Göçün suçların artmasında dorudan veya dolaylı bir katkısı var mı yok mu? Onu irdeliyoruz. Malatya istatistiklerine baktığımızda TÜİK verilerine göre Malatya’da ikamet eden fakat başka illerimizin nüfusuna kayıtlı olan 135 bin dolayında insanımız var. Yani Malatya’nın yüzde 18’i göçmenlerden oluşuyor. Emniyet Müdürlüğümüzün istatistiklerine göre, suç faillerinin nüfusa kayıtlı oldukları yerlere göre tasnifi yapıldığında; Malatyalı olmayanların oranı yüzde 15’lerde kalmaktadır. Bu duruma doğal olarak Malatyalılardan itiraz gelmektedir. Malatyalı gözüken failler, aslen Malatyalı değildirler inancı mevcuttur. Kısacası Malatya örneklerinde göçün suça doğrudan bir etkisi söylemek çok zordur” diye konuştu.