“Malatya Satılacaklar Arasında Olmasa da..”
Saadet Partisi (SP) İl Teşkilatı, Malatya Şeker Fabrikası’na destek ziyaretinde bulundu. Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat ile görüşen SP heyetinden İl Başkan Yardımcısı Zeki Taşkıran,şeker fabrikalarının milli bir mesele olduğunu belirterek, “Bacı tüten son fabrikalarımız da satılmasın” dedi. İl Başkan Yardımcısı Taşkıran, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunun geçtiğimiz hafta ABD Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyaretinde gündeme gelip gelmediğini de sordu.
“Sağlık faciasına da yol açacak”
Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, verdikleri destekten dolayı SP İl Yönetimine teşekkür etti.
Daha sonra bir açıklama yapan SP İl Başkan Yardımcısı ZekiTaşkıran “Şeker fabrikalarının satılmasıyla beraber en büyük darbe pancar üreticisine gelmiş olacak. Nakliyecisini, çapacısını, mevsimlik işçisini, küspecisini, gübrecisini, tarımcısını, fabrika da çalışanını da kattığınızda doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren bir sektör. Yanlış politikalar yüzünden zaten köyler boşaldı. Tarımla geçinen ilçeler boşaldı. Şimdi bu fabrikaları satarsanız Anadolu’daki şehirler boşalacak. Şekerpancarı yerine kullanılacak nişasta bazlı şekerin sağlık açısından karaciğer yağlanması, obezite ve şeker hastalığına yol açması da insanımız açısından bir sağlık faciasına yol açabilir”dedi.
“Yangından mal kaçırır gibi elde son kalan mallar satılıyor”
Türkiye’de adaletin, dış politikanın, eğitimin ve ekonominin yaralı olduğunu belirten Taşkıran, “Peki, bu yaraları sarması gereken iktidar ne yapıyor? Yangından mal kaçırır gibi elde kalan son fabrikaları da satışa çıkarıyor. Hükumet, Milli Görüş’ün yaptığı fabrikaları bugün teker teker satışa çıkarıyor. Biz bu fabrikaların satılmasını istemiyoruz. Bilindiği gibi; Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat ve Muş şeker fabrikaları satılacak. Peki, bunları niçin satıyorlar? Daha fazla pancar ekilsin, daha fazla şeker üretilsin diye mi? Fabrikaları yenileyip ülke ekonomisine daha fazla katkısı olsun diye mi? Hayır? Şunları da merak etmiyor değiliz; Bu fabrika satma kararının ABD Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmelerde gündeme gelmiş midir? Amerikan şirketlerinin yayınladığı raporların hükumetimiz üzerinde etkisi var mı? Nişasta bazlı şeker üretiminde zaten her yıl ne yazık ki % 50‘lik artış oluyordu. Şimdi Türkiye Şeker Kurumu’nun kapatılması ile bu kotaya da ihtiyaç kalmadan sürekli üretim yapılmasının önü açılmıştır. Bu da hastalıkların artmasına, giderek gıda terörüne vesile olacaktır” dedi.
“Dışa bağımlılık artacak”
Taşkıran ‘’Malatya Şeker fabrikası şuan da satılacak fabrikalar arasında olmaması Malatyalılar için bir nebze olumlu karşılansa da biz ülkemizde ki hiçbir fabrikanın satılmasını istemiyoruz. Yerli ve milli bir üretim ekonomisi beklerken elimizde olan fabrikaların çeşitli bahaneler ile satılması ülkemizin dışa bağımlılığını da arttıracaktır” dedi.
Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Pancar şekeri bu ülkenin olmazsa olmazıdır inanın raflarda satilan hiç bir ürünü almıyorum bir çok üründe nişasta bazlı ve mısır surubundan üretilen tatlandırıcılar kullanıldığını tahmin ediyorum sayın cumhurbaşkanımız ülkemizde bu tatlandırıcılarin kullanılmasının yasaklanmasını sizden arz ve talep ediyoruz.
Konu çok ciddi beyler kesinlikle satılmamalı cargil abd şirketi nişasta bazlı şeker üretip satsın diye insanımız kanser olsun diye uğraşılıyor ben bir ak partili olarak bu satışa sonuna kadar karşıyım facrikanın yeride güzel bacalara filtre takılır mesele hallolur NİŞASTA BAZLI ŞEKER ‘E DİKKAT TÜM YİYECEKLERİMİZDE MEVCUT KANSER VAKAASININ ARTIŞ SEBEBİ BU TİP ŞEKERLER AVPURADA YASAK BİZDE SERBEST FABRİKASI DA BURSA o yüzden şeker fabrikalarına karışmamalı hükümet aksine desteklemeli ….
Hiçbir şeker fabrikası ne satılmalı ne özelleştirilmeli NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER piyasada tüm yiyecek içecek sektöründe kullanılıyor halkımıza yazık ediyorlar sağlığı ile oynuyorlar yiğit bulut un açıklamalarını unutmayın kanser vakaaları hergeçn gün artıyor sebebi bu nişasta bazlı şekerler ve genetiği bozulmuş gıdalar tarım gıda bakanlığı ne yapıyor ben anlamış değilim halkımız bile bile ölüme gönderiliyor….
3 köprüde zarar ediyor onu da satın mesele satmak sa insanı yatırım yapalım şiirlerde ki gibi değil yüreklerde ki gibi saygılar
malatya ya senede 1 kaç defa gelen vekillerimiz var malesef
Nuri beye siyasetten uzak sendikacılığı için teşekkür ederim kendisini tanımak çok güzel iyi bir sendikacı bu işi çıkar için yapmıyor 54 .Erbakan hükümeti hariç özellikle 1950 den sonra gelen bütün hükümetler ABD nin dumen suyundan çıkamıyorlar kullanacağız nişasta bazlı ve mısır surubundan üretilen ucuz tatlaniricilari hastalanıp gideceğiz hastaneye kullanacağız ABd li firmaların ilaçlarını bu ABD bizim tütün şeker pancarı uretimimize tohumumuza neden karışıyor bu ABD den bize dost olmaz kardeşim dünyadaki en büyük sorun denetimden uzak kar amaçlı çalışan gıda sektörü diyorum .
ABD’den kurtulmamız için önce Amerikancı hükümetlerden kurtulmamız gerekiyor bu da ancak insanların bilinçlenmesi ile doğru kişileri başa getirmesiyle mümkün olabilir.Bu ülkenin gittiği yer iyi değil.
Saadet Partisi bu konuda daha etkin olmalı