“Malatya Satılacaklar Arasında Olmasa da..”

Saadet Partisi (SP) İl Teşkilatı, Malatya Şeker Fabrikası’na destek ziyaretinde bulundu. Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat ile görüşen SP heyetinden İl Başkan Yardımcısı Zeki Taşkıran,şeker fabrikalarının milli bir mesele olduğunu belirterek, “Bacı tüten son fabrikalarımız da satılmasın” dedi. İl Başkan Yardımcısı Taşkıran, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunun geçtiğimiz hafta ABD Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyaretinde gündeme gelip gelmediğini de sordu.

“Sağlık faciasına da yol açacak”

Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, verdikleri destekten dolayı SP İl Yönetimine teşekkür etti.

Daha sonra bir açıklama yapan SP İl Başkan Yardımcısı ZekiTaşkıran “Şeker fabrikalarının satılmasıyla beraber en büyük darbe pancar üreticisine gelmiş olacak. Nakliyecisini, çapacısını, mevsimlik işçisini, küspecisini, gübrecisini, tarımcısını, fabrika da çalışanını da kattığınızda doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren bir sektör. Yanlış politikalar yüzünden zaten köyler boşaldı. Tarımla geçinen ilçeler boşaldı. Şimdi bu fabrikaları satarsanız Anadolu’daki şehirler boşalacak. Şekerpancarı yerine kullanılacak nişasta bazlı şekerin sağlık açısından karaciğer yağlanması, obezite ve şeker hastalığına yol açması da insanımız açısından bir sağlık faciasına yol açabilir”dedi.

“Yangından mal kaçırır gibi elde son kalan mallar satılıyor”

Türkiye’de adaletin, dış politikanın, eğitimin ve ekonominin yaralı olduğunu belirten Taşkıran, “Peki, bu yaraları sarması gereken iktidar ne yapıyor? Yangından mal kaçırır gibi elde kalan son fabrikaları da satışa çıkarıyor. Hükumet, Milli Görüş’ün yaptığı fabrikaları bugün teker teker satışa çıkarıyor. Biz bu fabrikaların satılmasını istemiyoruz. Bilindiği gibi; Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat ve Muş şeker fabrikaları satılacak. Peki, bunları niçin satıyorlar? Daha fazla pancar ekilsin, daha fazla şeker üretilsin diye mi? Fabrikaları yenileyip ülke ekonomisine daha fazla katkısı olsun diye mi? Hayır? Şunları da merak etmiyor değiliz; Bu fabrika satma kararının ABD Dış İşleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan görüşmelerde gündeme gelmiş midir? Amerikan şirketlerinin yayınladığı raporların hükumetimiz üzerinde etkisi var mı? Nişasta bazlı şeker üretiminde zaten her yıl ne yazık ki % 50‘lik artış oluyordu. Şimdi Türkiye Şeker Kurumu’nun kapatılması ile bu kotaya da ihtiyaç kalmadan sürekli üretim yapılmasının önü açılmıştır. Bu da hastalıkların artmasına, giderek gıda terörüne vesile olacaktır” dedi.

“Dışa bağımlılık artacak”

Taşkıran ‘’Malatya Şeker fabrikası şuan da satılacak fabrikalar arasında olmaması Malatyalılar için bir nebze olumlu karşılansa da biz ülkemizde ki hiçbir fabrikanın satılmasını istemiyoruz. Yerli ve milli bir üretim ekonomisi beklerken elimizde olan fabrikaların çeşitli bahaneler ile satılması ülkemizin dışa bağımlılığını da arttıracaktır” dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com