‘Malatya’da 3 bin 500 İşçi Ya İşten Çıkarıldı, Ya da..’

Malatya’da iki sendika başkanı AKP’yi ziyaret edip, bazı sıkıntıları iletti.

Öz İplik İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Baştürk ile Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Ömer Yahşi ve sendikaların yönetim kurulu üyeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret edip, İl Başkanı Ahmet Çakır’la görüştü.

Ziyaret sırasında tekstil sektörünün içinde bulunduğu kriz, dövizin düşük olması ve faizlerin yüksek olmasını dile getiren Öz İplik İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Baştürk, “Malatya’da 3 bin 500’e yakın tekstil işçisi ya işten çıkarıldı, ya da ücretsiz izine ayrıldı”şeklinde konuştu.

Hükümetin bir yandan istihdam paketi hazırlarken, diğer yandan işten ayrılanlar olduğuna dikkat çeken Baştürk, daha sonra şunları belirtti: “İşçinin hakkını bırakıp, işverenin hakkını savunur hale geldik. Çünkü, tekstil iş kolundaki işveren, özellikle Uzak Doğu’dan, Çin gibi ülkelerden ucuz iplik gelmesi nedeniyle sıkıntıya girdiler. Öncelikle bu sorun çözülmelidir. Bu sorunun çözülmesi için de marka olup, nitelikli ürün üreteceğiz.”

Baştürk, yatırımcıya gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini, gerekli kolaylık gösterilirse gidip Mısır’a yatırım yapmayacaklarını vurguladı.