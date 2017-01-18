“Malatya’da Göz Kuruluğu Daha Çok Görülüyor”

Özel Universal Göz Tıp Merkezi hekimlerinden Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, gözyaşının eksikliği veya yetersizliği ile seyreden gözlerde yanma ve sulanma gibi şikayetlere neden olan göz kuruluğuna özellikle kış aylarında rastlanıldığını söyledi.

Göz yaşında, gözü besleyen dış ortama karşı koruyan onlarca molekülün olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Genç, “Eksikliği çok ciddi göz şikayetlerine ve çeşitli göz rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir.” dedi. Malatya’da bulunduğu konum itibari ile nem oranının düşük olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Genç, göz kuruluğunun daha sık görüldüğünü belirterek; “Bulguları gözlerde kaşıntı, batma, sulanma ve şiddetli vakalarda ağrı şeklindedir. Sabah kalktıklarında göz kapaklarında yapışıklık ve çapaklanma şikayetleri de yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, göz kuruluğunun tedavisi ile ilgili olarakta şunları söyledi; “Hafif vakalar vücudun çeşitli fonksiyonlarının değişkenliğine bağlı bazen kendiliğinden geçebilmektedir. Fakat uzun süren şikayetler olduğunda hastanın muayenesi şarttır. Bazen romatizmal hastalıklar gibi hastalıklarla birlikteliği gerekmektedir. Aynı zamanda guatr gibi bazı kronik hastalıklarla birlikteliği mevcut olup hastanın tedavisi gerekebilmektedir. Tedavide genelde suni göz yaşı damlaları ile takviye yapmaktayız fakat bunun yetersiz kaldığı vakalarda başka ilaçlar da tedaviye eklenebilmektedir. İlaçla kontrol altına alınamayan uzun süren durumlarda hastaya oda nemlendiricileri, çok soğuk havalarda uzun süreli dışarı çıkmama gibi tavsiyelerde de bulunabilmekteyiz.”

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