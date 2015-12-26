Malatya’da İlk Doğalgaz Alevi..

Malatya’da doğalgaz enerjisi ilk kez 1. Organize Sanayi Bölgesi (ÖSB)’de “alevlenirken”, bu nedenle Mersin’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 6 ili kapsayan tören düzenlendi. Mersin’deki törenin uydu görüntüleri aracılığıyla naklen yansıtıldığı Malatya’da da tören yapıldı ve 1. OSB’deki “basınç düşürme istasyonu” devreye sokuldu. OSB’deki fabrikaların, enerji sistem çevrimlerini tamamladıktan sonra, Haziran’dan itibaren doğalgazı kullanabilecekleri belirtildi. Tören başbakanın katıldığı miting nedeniyle yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi.

MERSİN VE MALATYA’DA TÖREN..

BOTAŞ tarafından Organize Sanayi Bölgeleri ile iletim hatlarına doğalgaz verilmesi nedeniyle Mersin’de düzenlenen törene katılan Başbakan Erdoğan; Mersin, Antalya, Isparta, Gaziantep Denizli ve Malatya başta olmak üzere, sanayi tesislerinin bu sistemden faydalanacağını belirterek, “İşadamlarımız küçük ve orta boy işletmelerimiz milyonlarca lira tasarruf etme imkanına kavuşacaklardır. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Mersin’deki tören uydu aracılığıyla Malatya 1. OSB’deki tören alanına da yansıtıldı. Malatya’daki törene Vali Halil İbrahim Daşöz, AKP kongreleri nedeniyle Malatya’da bulunan AKP Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun, Belediye Başkanı Cemal Akın, ildeki resmi ve özel kurumların temsilcileri, sanayiciler ve kalabalık bir topluluk katıldılar.

OSB’DE 1 YILDA 3 MİLYAR 300 MİLYON YTL TASARRUF..

Malatya’da ilk konuşmayı BOTAŞ Doğalgaz Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Mehmet Konuk, Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut doğalgaz tüketim potansiyelinin 10 milyon metre küp olduğunu belirterek, “Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz kullanımına başlanmasıyla birlikte, yıllık yaklaşık 3 milyar 300 milyon YTL yakıt tasarrufu sağlanacaktır. BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen verilere göre, Malatya şehrinin konut sektörü doğalgaz talebinin 10 milyon metreküple başlayıp, 2020 yılında 200 milyon metre küpe ve sanayi sektörünün doğalgaz talebi 10 milyon metre küple başlayıp 2020 yılında 180 milyon metre küpe ulaşması ön görülmektedir” dedi.

“EN ÖNEMLİ VE FAYDALI UNSUR..”

Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın da, “Doğalgaz Malatya’nın ekonomik ve sosyal hayatını derinden etkileyecek. Yıllardır doğalgazın hayalini kuruyoruz. Doğalgaz Malatya’nın geleceğini belirleyecek. Şehir ekonomisinin en önemli ve faydalı unsuru olacak. Malatya’da istihdam alanları sağlayacak. Malatya için tarihi bir dönem başlıyor” diye konuştu.

“3 YILDA YÜZDE 90 ORANINA ULAŞILACAK..”

Vali Halil İbrahim Daşöz, yaptığı konuşmada, doğalgazın günümüzün en medeni hizmetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Vali Daşöz, doğalgazın Malatya’ya çok önemli katkısı olacağını belirterek, “Malatya doğalgazdan önce, doğalgazdan sonra diye değerlendirilebilecek bir döneme giriyor.” dedi.

Vali, Malatya merkezin 3 yıl içinde yüzde 90 oranında doğalgaza ulaşacağını, 5 yıl içerisinde planlanan bölgenin tamamına doğalgaz ulaşmasının hedeflendiğini, Ağustos 2006’da ise Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerinin doğalgazı kullanabileceğini kaydetti.

Vali Daşöz, sanayicinin küresel rekabette daha başarılı olacağını belirterek, geleceğe yönelik cesur adımlar atacağını ifade etti.

BAŞBAKAN VALİ DİYALOĞU..

Mersin ve Malatya’daki törenler kapsamında, konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, Mersin’den ilk olarak Malatya OSB doğalgazını devreye sokan butona bastı.

Bu sırada, görüntüleri karşılıklı olarak uyduyla yansıyan Başbakan Erdoğan ve Vali Daşöz arasında ilginç diyaloglar geçti.

Bu diyalog şöyle:

BAŞBAKAN: Malatya!.. Hazır mıyız?

VALİ: Hazırız, sayın Başbakanım..

BAŞBAKAN: Halil İbrahim Bey, Doğalgazınız Malatya’ya hayırlı olsun diyorum..

VALİ: Biz de size Malatya’dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

BAŞBAKAN: Bastık mı butona? (Butona basarken, Mersin’de çevresine soruyor)

VALİ: Basıldı sayın Başbakanım!..

Ve butona basıldıktan sonra, Malatya OSB’deki tören alanında bulunan sistemde, ilk doğalgaz ateşi yanmaya başladı.