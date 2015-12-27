Malatya’da ‘Kilitlenen’ Kader.!

Aykut Kocaman, Yeni Malatya yenilgisinden sonra soyunma odasından çıkınca ‘Hata bende’ diyerek istifasını açıklayacaktı…

Yayıncı kuruluş, Kocaman’ı maç sonu röportajına çağırdı. Fenerli futbolcular koşup kapıyı kilitledi ve canlı yayına da göndermedi

Sarı-Lacivertli futbolcuların ‘Öyle bırakıp gitmek yok’ sözü Aykut Kocaman ve F.Bahçe için dönüm noktası oldu, ligin kaderi değişti

Merak ediyorum… Ligin ilk yarısını 9 puan geride kapatan, Başkan Aziz Yıldırım ve birkaç yönetici dışında kimsenin inanmadığı başarı olmasa; F.Bahçe de G.Saray ve Beşiktaş’ın durumuna düşse ne olurdu?

Bugün ‘En büyük başkan’ diye övgüler yağdırılan Yıldırım için neler söylenirdi?

Veya Aykut Kocaman için?

F.Bahçe’de ‘Her şeyin bittiği, yolun sonuna gelindiği’ anda ‘Dirilişin perde arkasında’ küçük ama çok önemli bir detay var.

Kupadaki Malatya Belediye maçını hatırlayan.

F.Bahçe kupada elenmiş. Soyunma odasında Aykut Kocaman futbolculara ‘İyi çalışıyorsunuz ama sahada bunu gösteremiyorsunuz’ demiş, ‘O zaman sorun bende’ sözünden sonra istifa edeceğini açıklamış… Ve içerde buz gibi bir havanın estiği o an…

Kapı çalınıyor, yayıncı kuruluş F.Bahçe’nin hocasını canlı yayınına çağırıyor.

Dışarı çıksa, ‘İstifa ettiğini’, herkesten özür dileyerek, ‘Olmadı, istediklerimizi yapamadım’ diyerek görevi bıraktığını açıklayacak.

1 GÜNDE ÇÖZÜLEN 3 KRİZ

SEZONUN ikinci yarısının başlamasına 9 gün kala camia karışacak. Belki Antalya kampı olmayacak… Hoca arayışları başlayacak… İşte o kapının dışardan vurulduğu an çıkan üç tok ses kader anı oluyor.

Futbolcular, teknik kadro istifa etmekte kararlı olan Aykut Kocaman’ı basın toplantısına göndermemek için koşup kapıyı kilitliyorlar.

Ve şöyle diyorlar:

‘Bırakıp gitmek yok.’

Futbolcular hatalarını görüyor. ‘Biz düzelteceğiz’ deyip kendilerine inanmalarını istiyorlar.

O gün Malatya havaalanında Kocaman’a ‘İstifasını’ sormuştum. Kafası karmakarışıktı. Ne yalanladı, ne de doğruladı. Sadece ‘Sabah konuşalım’ demişti.

Bunun da nedeni, futbolcular ve teknik kadro gibi yönetimin de hocaya güven mesajı vermesi.

Ve bir günde istifa, Santos ve Alex krizinin çözümlenmesi.

Alaattin METİN / AKŞAM