You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Malatya’da Miraç Kandili Kutlaması

Malatya’da Miraç Kandili Kutlaması
  • 24.04.2017
  • 0

Malatya’da camileri dolduran vatandaşlar namaz ve dualarla Miraç Kandili’ni idrak etti.

Hacı Yusuf Taş Cami’nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları Mehmet Şentürk, İsmet Nacar, Mehmet Aksu ve Mevlithan Ramazan Özkul mevlit okudu. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Mevlidi ve Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen Malatya Valisi Mustafa Mustafa Toprak, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ve vatandaşlar vaazın ardından yatsı namazını kıldı.

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Malatya Süt Üreticileri Birliği tarafından cami avlusunda vatandaşlara süt ikram edildi.

Malatya’nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi’nde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yıldırım Bayezid döneminde yapılan, içerisinde Somuncu Baba’nın kabrinin de yer aldığı, aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, Kur’an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.

Namaz sonunda şehit asker ve polisler için dua edildi.

AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."