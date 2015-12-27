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Malatya’da Oran Yüzde 70.4

Malatya’da Oran Yüzde 70.4
  • 27.12.2015
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde vergi tahsilat oranı yüzde 67.19 olurken, Malatya’da vergi tahsilatının tahakkuka oranı yüzde 70.4 olduğu öğrenildi. 
 
Maliye Bakanlığı 2011 yılı Ocak-Ekim dönemi İller Bazında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsilatı sonuçlarını açıkladı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 2011’in on ayında ayında Doğu Anadolu Bölgesi’nde tahakkuk eden 2 milyar 929 milyon TL tutarındaki verginin 2 milyar 19 milyonluk dilimi tahsil edildi. Bölgede tahsilatın tahakkuka oranı ortalaması yüzde 67.19 olarak belirlendi.
 
Vergide tahsilatın tahakkuka oranı Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Tunceli’de yüzde 83.6, Ardahan’da yüzde 74.5, Bingöl’de yüzde 73.9, Muş’ta yüzde 73.1, Bitlis’te yüzde 73, Elazığ’da yüzde 72.2, Erzincan’da yüzde 70,8, Malatya’da yüzde 70.4, Ağrı’da yüzde 70.4, Van’da yüzde 69.5, Kars’ta yüzde 66.8, Iğdır’da yüzde 51, Hakkari’de ise yüzde 23.7 olarak kaydedildi.
 

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