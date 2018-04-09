Kalkışma Davası’nda 10. Duruşma Başladı

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de bulunduğu 24’ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın onuncu duruşması başladı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylarla ilgili haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan, aralarında Huduti’nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık onuncu kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu 10 sanık, cezaevi araçlarıyla elleri kelepçeli olarak duruşmanın görüldüğü salona getirildi. Dönemin 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile diğer sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı.

28 Şubat’ta gerçekleşen dokuzuncu duruşmada Cumhuriyet Savcısı Muhitin Atlı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunarak 5’i general olmak üzere 32’si rütbeli ve 33’ü er olmak üzere toplam 65 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Burhan Karaduman – Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi