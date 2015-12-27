Malatya’daki Seçmeler Tamamlandı

Sutopu Federasyonu’nun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Sutopu Milli Takımlar Altyapı Seçmeleri’nin Malatya ayağı sona erdi.

Milli Takım altyapılarına sporcu kazandırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla Sutopu Federasyonu tarafından başlatılan minikler Milli Takım altyapı seçmelerinin ilki Malatya’da yapıldı.

Sutopu Minikler Milli Takım Antrenörü Savaş Türk ile Yardımcı Antrenör Ömer Mıhçıvan nezaretinde, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan ve 2 gün süren seçmelerin sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Sutopu Milli Takımlar Altyapı Seçmeleri’yle ilgili bilgi veren Sutopu Malatya İl Temsilcisi Vahap Karaaslan, Malatya’da sutopu branşının gelişimi adına yoğun bir faaliyet içerisinde olduklarını ifade etti.

Milli Takım’a sporcu kazandırma adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Karaaslan, “Sutopu branşı Malatya’da gün geçtikçe iyi bir ivme kazanıyor. Bu anlamda Minikler Sutopu Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Bunun yanı sıra yerel ligimizi başlatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Şubat ayı sonunda Sutopu Malatya Ligi’ni başlatmayı planlıyoruz. Buda Türkiye’de bir ilk olacak. Şuanda ligde yer alacak 6 takımımız hazırlıklarını tamamladı. Amacımız ligimizi, kategorileri geliştirerek çoğaltmak” dedi.

Pelit Yüzme Spor Kulübü Başkanı Rüstem Pelit ise Malatya’nın sutopu branşında iyi bir ilerleme kat ettiğini belirterek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ilk defa Milli Takım seçmeleri yapıldı. Bu bizim adımıza oldukça gurur verici. Amacımız bu sporu daha da geliştirip, Milli Takım altyapısına daha çok sporcu göndermek” diye konuştu.