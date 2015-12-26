”MalatyaHaber.com” 4. Yaşında.. Teşekkürler Malatya

12 Nisan 1993 Türkiye’de İnternetin başlama günü. Bu tarih İnternetin doğum günü olarak kutlanıyor. MalatyaHaber.comun Doğum Günü de 15 Nisan 2002 … Yani, Malatyanın ilk Haber Portalı, 4üncü Yaşını kutluyor…

İlk fikir ve girişim Fuat Kozluklu’dan.. İsmet Yalvaç ve Suat Kozluklu’dan “peki o zaman!..” Sonrası.. İşte MalatyaHaber.Com..

15 Nisan 2002 ilk gün.. 40-50 tıklama.. Sonraki günlerde yüzler.. Sonra binler.. Şimdilerde ortalama 10 bin dolayında günlük tıklama.. Yani dünyanın her yerinden günde 10 bin dolayında ayrı bilgisayardan giriş..

İnternet Medyası, Türkiyede medyanın kendini de sorguladığı özgür bir haberleşme ağı oluşturuyor. Geleceğin medyasını bugünden hayata geçiren İnternet habercileri arasında 4 koca yıldır MalatyaHaber.com da yeralıyor… Dünyanın her yerindeki Malatyalıları, Malatyadan haberdar etmek elbette hiç kolay olmadı, olmuyor da… Tarafsız, Güvenilir ve Dürüst Habercilik anlayışımızdan bugüne kadar ödün vermedik, vermeyeceğiz de… Yayıncılık anlayışımız kimi çevreleri rahatsız etse de doğru bildiğimiz yoldan, dosdoğru yürümeye devam edeceğiz…

MalatyaHaber.comu günlük 10 binden fazla Malatyalı takip ediyor… Malatya Platformu köşemizle birlikte görüşlerinize saygı ve seviyeli olduğu sürece yer verdik, veriyoruz da…

Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve sevgiye yürek dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz… Ayrıca, bugüne kadar bizleri en ufak bir çıkar gözetmeksizin destekleyen dostlara da teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz…..

Teşekkürler Malatya…