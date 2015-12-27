Malatyalı Adaylarla Birlikte

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı partilerden milletvekili adayı olan Malatya kökenli siyasetçiler, verilen bir toplantıda biraraya geldiler.



Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) tarafından düzenlenen toplantıya ilişkin, bu kuruluşun basın bülteni şöyle:

“Malatyalı İş Adamları Derneği’nin 2011 genel seçimleri dolayısıyla düzenlediği vekil adayları toplantısı 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirildi. İstanbul’daki Malatyalı vekil adaylarının Malatyalı iş adamları ile buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda parti ayrımı yapılmaksızın Malatyalı tüm adaylara söz hakkı verildi.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak siyasi partiler üstü; tarafsızlık politikasını kendine şiar edinen MİAD, bu anlayışla Malatyalı liyakat sahibi vekil adaylarına destek vermektedir. Holiday Inn Airport Otel’de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus AKDAŞ Malatya’ya hizmet eden ve hizmet edecek adayların yanlarında olduklarını vurguladı. AKDAŞ:”Siyasi partiler arasında bir taraf değiliz. Ama Malatyalı adaylar için tarafız. Hangi partide olursa olsun liyakat sahibi adaylarımıza destek vermeyi görev kabul ediyorum. Bu seçimlerde ne yazık ki Malatyalı adaylarımızın sayısı çok az. Bu konudan rahatsızlık duyuyorum. Malatyalı lider karaktere sahip özellikteki adayların mecliste temsili için birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum.”dedi.

AKDAŞ’ ın konuşması sonrası vekil adayları söz aldı.İlk olarak CHP’nin en genç vekil adayı Sayın Derya EKŞİ kürsüde konuşmasını yaptı.Sonrasında Demokrat Parti adayı Sayın Osman YILMAZ ,Has Parti adayı Sayın Yusuf YILDIZ, AK Parti adayı Sayın Üzeyir İLBAK,CHP adayı Mevlüt ASLANOĞLU konuşmalarını yaptılar.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇAĞRICI ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz YENİAY da toplantıda katılımcılara hitap etti. Toplantı sonunda salondan söz almak isteyenler sırayla kürsüye davet edilerek görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşma imkânı buldular.”

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