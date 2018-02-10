Malatyalı Eski Milletvekili Vefat Etti

Malatyalı olan eski milletvekillerinden Mehmet Emin Sungur İstanbul’da vefat etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sungur’un vefatının Malatya için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Mehmet Emin Sungur’un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Değerli büyüğüm, abim Mehmet Emin Sungur’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sungur siyaset, bürokrasi ve belediye başkanlığı görevlerinde önemli çalışmalara imza atmış, partimize uzun yıllar emek vermiş bir kişidir. Yapımına öncülük ettiği Meslek Yüksek Okulu ile Hekimhan ve Hekimhanlılar için unutulmayacak bir iz bırakmıştır. Nezaketi, devlet adamlığı ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ile her zaman hatırlanacaktır. Mehmet Emin Sungur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET EMİN SUNGUR KİMDİR?

Malatya, Hekimhan’da 1936 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nda işçi, Kağıthane Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. İki yıl yedek subay askerliğinden sonra, Kağıthane’de serbest çalışırken, haftalık Gecekondu Gazetesi’ni çıkarttı.

İstanbul ve Marmara Bölgesi Köy Kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler birlik başkanlığı yaptı ve bununla ilgili yurtdışı toplantılarına katıldı. Malatya Eğitim Vakfı kurucu üyesiydi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilliği ve Senatörlüğü, Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Çalışma Bakanlığı SSK Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, Roketsan Yönetim Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeliklerini yaptı.

Sungur yardımseverliği ile tanınıyordu. Memleketi Hekimhan’a yaptırdığı ve isminin verildiği Meslek Yüksek Okulu’nda 415 öğrenci eğitim görmeye devam ediyor. Mehmet Emin Sungur Hekimhan 3’ncü Ceviz ve Kültür Festivali’nde ilçeye yaptırdığı yatırımlar nedeniyle ‘Hizmet Ağası’ seçilmişti.

MEZARINA HEKİMHAN’DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Sungur cenazesinin 11 Şubat Pazar günü, ikindi namazına müteakip Şişli Camii’nde kılınacak namazın akabinde Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenilirken mezarına dökülmek üzere memleketi Hekimhan’dan toprak gönderildiği belirtildi.

Bülten- malatyahaber.com