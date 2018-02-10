Malatyalı İşadamı ABD’de Birlik Başkanı

Amerika’da yaşayan başarılı Türk işadamı Malatyalı Murat Güzel, Demokratik Parti’nin seçilmiş yöneticilerinin oluşturduğu birliğin başkanlığına getirildi. 12 seçilmiş Demokrat Partili, Amerika’da yaşayan başarılı Türk işadamı Güzel’in başkanlığı altında buluştu.

Demokratik Parti’den seçilen Lehigh ve Northhampton idari bölgelerinin anlaşamayan başkanları, Türk işadamı Güzel’in çabalarıyla bir araya geldi. İki idari yönetici, 4 belediye başkanı, 6 il meclis üyesi ve iki bölge Demokratik Parti lideri, “Lehigh Valley Democratic Progressive Coalition” çatısı altında bir araya geldi. Kurumun başkanlığına da işadamı Murat Güzel getirildi.

“Etkin olmamız lazım”

Danışma kurulu ve yönetim kurulunun yer aldığı oluşumun başkanlığını bir Türk-Amerikalı olarak üstlenmekten büyük gurur duyduğunu belirten Türk işadamı Murat Güzel, ‘’Amerika’da yaşayan Türkler olarak parti ayırımı gözetmeksizin bu tip kurumlarda görev almamız ve politikada etkin olmamız lazım” dedi.

Güzel, 13 kişiden oluşan yönetim kurulunda öncelikli amaçlarının Kasım 2018’de yapılacak seçimlere hazırlık yapmak ve iki bölge arasında uyumlu çalışmayı sağlamak olduğunu söyledi.

İki idari bölge arasında koordine olmanın seçimlerde çok önemli olduğunun altını çizen Murat Güzel, “İki bölgedeki adayların uyumsuzluğu neredeyse seçimleri kaybetmemize neden olacaktı. Ancak son dakika bir araya gelip bir koordinasyon merkezi kurarak seçimlere odaklandık ve kazandık. Bu başarı benim iki bölge arasındaki sorunları çözmemde büyük bir faktör olarak görüldü. Seçim sonrası da bu koordinasyonun devamına ve bundan sonraki seçimlere de aynı anlayışla hazırlanmamın önemi ortaya çıktı. Benim de başkan olarak seçilmemde bu çalışmaların bir karşılığı olarak görüyorum’’ diye konuştu.

Kasım 2017 seçimlerinde Lehigh County yönetimine seçilen Phillips Armstrong ise seçim sonrası Demokratik Partililere yaptığı konuşmada, Başkan Güzel’e teşekkür ederek, “Yardımları olmasa seçilemezdim” dedi.

Pensilvanya’nın büyük idari bölgelerinden olan Lehigh’ın 2018 yıllık bütçesinin 865 milyon Dolar, Northhampton bölgesinin ise 402 milyon Dolar civarında olduğu açıklandı.

Bu arada; Amerikan vatandaşı olan göçmenleri daha aktif şekilde politik sistemin içine çekmek amacıyla altı ay önce Demokratik Parti içinde kurulan “New American Caucus’un da başkanlığına Türk iş adamı Murat Güzel getirildi. Başkan Güzel, yeni oluşumu özellikle Amerika’daki seçimlerde büyük önem taşıyan Ohio, Florida, Michigan eyaletlerinde de hayata geçireceklerini söyledi.

“EMEKSİZ’DEN MEZUN OLDUM..”

Malatyalı işadamı Murat Güzel, 2012 yılında Malatya’ya yaptığı bir ziyarette kendisine ve ABD’deki çalışmalarına ilişkin şunları anlatmıştı:

“…Eski ismiyle Emeksiz Lisesi şimdiki ismiyle Malatya Lisesinde mezun oldum. Üniversiteyi Hacettepe Elektronik Mühendisliğinde bitirdim. İki yıllık öğretim görevliliği ardından Amerika ya Milli Eğitim Bakanlığından burslu olarak Master ve doktora için gittim. Üniversitede ders verdim. Daha sonra özel sektöre geçtim. On yılı aşkın bir süredir de ticarete atıldım. Su an Amerika’nın önde gelen firmalarına ülkemizin kuru meyve donmuş meyve ve meyve konsantresini Türkiye’den sağlıyorum.

Şu anda Amerika’da yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Lehing Vailey Bölgesinden, Sn. Başkan Obama’nın Partisi Demokrat Parti Kontenjanından 4 Seçici Delege üyesinden biri oldum. Sn. Başkan Obama’yı resmen tekrar Başkan adayı gösteren süreçte imzası olan tek Türk olmamı da; aziz milletimizin hissiyatına tercüman olma noktasında bir fırsat görüyorum.

Eğer ortada Zahiri bir başarı söz konusuysa bunu şahsen Allah’ın mutlak takdirinin bir tecellisi olarak görüyorum. Biz bu takdirin tecellisi için gayret etmeyi, koşturmayı, bütün gayretimizle çabalamayı da takdirin sahibine olan hürmetimizin bir gereği olarak görüyoruz.

Yine ortada bir başarı varsa bu başarı evlatlarını bin bir güçlükle okutan, yetiştiren Anadolu İnsanımızın başarısıdır. Bu başarı yetişmemde büyük katkısı olan Malatya’mızın başarısıdır. Ben bu vesile ile üzerimde hakkı olan başta ailem olmak üzere, hocalarıma, hemşerilerime ve devletimize şükranlarımı arz ediyorum.

Unutmayalım ki dünyada 600 yıl boyunca adaletle hükmetmiş, hakkın ve hukukun üstünlüğünü tesis etmiş bir ecdadın varisleri olmak da boynumuza böylesine ağır sorumlulukları yüklüyor. Bizlerin amacı malımıza mal katmak, makam ve mevkileri işgal etmek değil; aziz milletimizin kültürünü, değerlerini tüm insanlığa ulaştırmaktır. Barışın, selamın, esenliğin, huzurun, güvenin, demokratik değerlerin esintilerini tüm insanlığın solumasını sağlamaktır.

Eğer dünyanın dört bir tarafında acıyla, elemle, gözyaşlarıyla, bomba sesleri altında sabahlayan yetimler, öksüzler, dullar, bağrı yanık, yüreği kavruk insanların umudu, ümidi olmak gibi ulvi bir derdimiz varsa ve sadece yakınmak, şikayet etmekle yetinmek istemiyorsak sesimizi insanlığa ulaştırabilecek çağdaş yöntemleri, demokratik kanalları kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Allaha ham olsun, bugün Anadolu insanı; dünyanın dört bir tarafında gönüllü barış elçiliği yapmaktadır. Bu sayede Dünyada bazı mihrakların hortlatmaya çalıştığı İslami Fobia’ya karşı da ciddi bir mücadele verilmekte ve İslam’ın dırahşan yüzü insanlıkla buluşturulmaktadır.

Anadolu insanının samimi, içten, azimli, gayretli olduğuna olan inancım tamdır. Yeter ki var olan bu potansiyeli ortaya çıkarabilecek, geliştirebilecek, kanalize edebilecek ortamlar oluşturalım. İnsanımıza güvenelim, evhamlarımızdan kurtulalım.

Kendi insanımıza güvenelim, insanımızın farklılıklarını zenginlik görelim, bu zenginliği bir takım evhamlara kurban etmeyelim. Eşrefi mahlûkat olan insanımızı yüceltelim. Kendimize ve istikbalimiz olan neslimize güvenelim.

Neslimizi zihni ve ruhi açıdan geliştirelim. Her şeyden önce karakterli, şahsiyetli, onurlu, her girdiği kabın şeklini ve rengini almayan bilakis rengini verebilen öz güven sahibi, inancıyla, kültürüyle, örfüyle, sosyo- kültürel değer ve çevresiyle barışık, ufku açık, vizyon sahibi bir nesil yetiştirelim.

Çocuklarımıza toplumda yaşamanın önemli sonucu olan siyasi bir duyarlılık kazandıralım. Doğru ve güzel nerden gelirse gelsin almayı öğretelim. Her türlü fanatizmden, körü körüne bağlılıklardan koruyalım.

Bir Çin atasözü diyor ki: “Bir yıllık fayda bekleyen pirinç eksin. 10 yıllık fayda bekleyen ağaç diksin. Yüz yıllık fayda bekleyen insan yetiştirsin” der. Hülasa insan yetiştirelim.

İnsanı diğer yasayan canlılardan ayıran en önemli nokta; idraki, seçebilme hakkı ve özgürlüğüdür. Bu fıtratın en önemli vasfıdır. İnsan ekonomik açıdan daha dar imkânlarda yasayabilir ama özgürce seçebilmesinin ve düşüncesini serbestçe ifade edebilmesinin engellendiği ortamlarda yasayamaz. Eğer bizler bu gün zihinlerimize zincir vuracak statüko, yada her türlü antidemokratik anlayıştan uzaklaşmak istiyorsak; sesimizi yükseltmemiz lazım. Eğer insan haklarının ikame edilmesini istiyorsak, hak, adalet, özgürlük, demokrasi diyorsak bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Bu bizim insanlığımızın, inancımızın ve aldığımız sosyo kültürel ahlâkın gereğidir. Bu konuda gerekli hassasiyetleri göstermiyorsak yakınmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum.

Hamd olsun bugün gelinen noktada Türkiye artık ağırlıklarını sırtından atmaya başlamış ve bu konuda ciddi mesafeler almıştır. Türkiye, içerideki kamburlarını attıkça dünya kamuoyundaki itibarı da ciddi anlamda artmıştır. Ben bu değişimin öncülerine de bilhassa Türkiye’nin itibarını tüm dünya kamuoyunda artıran Sn. Başbakanımıza bu coğrafyanın bağrından çıkmış bir Anadolu İnsanı olarak müteşekkirim. Bu teşekkür kadirşinaslığın ve vefanın bir gereğidir. Sn. Başbakanımız sadece Türkiye’nin değil tüm mazlum halkların umudu olmuştur ve tüm dünya da bu gerçeği, bu hakikati görmektedir. Sn. Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği insan hakları ve demokrasi mücadelesi tüm dünyada yakinen izlenmektedir. Ayrıca; Türkiye Osmanlı gibi bir payitahtın varisi olarak bölgesindeki ve dünyadaki hiçbir gelişmeye bigane kalamaz. Bu açıdan da Türkiye’nin gütmüş olduğu aktif dış politikayı da bir kazanım olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.

Globallesen Dünyada Müteşebbislerin dünyadaki gelişmeleri yakinen takip etmelerinin, iletişim araçlarını doğru kullanabilmek önemlidir. Bunda sonra dünyaya hakim olan güç, ideoloji yada inançlardan beslenen ekonomik güçle mümkündür. Eğer ülkemizde ve dünyada söz sahibi olmak Anadolu insanımızın ekonomik olarak kalkınması gerekmektedir.

Bu konuda çaba serdeden müteşebbis hemşerilerimize yardımcı olmaktan da memnun olacağımı belirtmek isterim.”

Washington, iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: ABD’de Demokrat Parti’nin 12 seçilmiş üyesi Türk işadamı Malatyalı Murat Güzel liderliğinde buluştu