CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmek istenen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde çalışan işçileri ziyaret etti. MHP’den bir grup yönetici de işçilerle görüştü.



AĞBABA’NIN ZİYARETİ..

Milletvekili Ağbaba’nın ziyareti sırasında konuşan Yol-İş Sendikası Şube Başkanı İhsan Kalı, işçilerin gönderilmesini Malatya’nın bir sorunu olduğunu belirterek, Malatya’da haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarını ifade etti.



Milletvekili Ağbaba, “Sizini yanınızda olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hiç kimse sizin emeğinizi inkar edemez. Malatya’nın her yerinde gece-gündüz, kış-yaz demeden hizmet verdiniz. Malatya’nın yol, su gibi sorunlarını bilen sizsiniz. Sizleri buradan göndererek, bu işi hizmet alımı yolu ile özelleştirmek istiyorlar. Elazığ’da 567 işçi var, 29 işçi gönderiliyor. Şanlıurfa’da 780 işçi var, 16 işçi gönderiliyor. Adıyaman’da 330 işçi var, 9 işçi gönderiliyor. Iğdır’da 177 işçi var, hiç kimse gönderilmiyor. Ankara’da 800 işçi var, 30 işçi gönderiliyor. Trabzon’da 800 işçi var, 55 işçi gönderiliyor. Şimdi Malatya İl Özel İdaresi’ni tamamen kapatıyorlar. Malatya’nın ayaklanması lazım. Malatya’nın bu kuruma sahip çıkması gerekiyor. Ama maalesef biz Malatya olarak kentimize sahip çıkamıyoruz. Geçmişte Tekel’e, Sümerbank’a sahip çıkamadık. Şimdi Şeker Fabrikası satılıyor, sahip çıkamıyoruz. Burası darmadağın ediliyor, karşı çıkamıyoruz. Sorun burada. Ben Malatya’daki bütün insanları, hangi siyasi partide olurlarsa olsunlar, bu kurumlara sahip çıkmaya davet ediyorum. İktidar partisi milletvekillerini de bu kurumun dağılmaması için göreve davet ediyorum. Sorduğumuz zaman, ‘Bazı köylere hizmet götürülmüyor’ Niye? Elemanız yok diyorlar. Bazı yollar aracımız ve elamanımız yok diye yapılmıyor. Bir taraftan buradaki işçiler başka yerlere gönderilirken, bir taraftan ihale yapılıyor” dedi.



MHP’LİLERİN ZİYARETİ..

Malatya İl Özel İdaresi işçilerinin Karayolları’na tayininin çıkması nedeniyle gösterilen tepkiye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de katıldı. MHP İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi’ne giderek, işçilere destek verdiler.



Yol İş Sendikası Malatya Şubesi Mali Sekreteri Mustafa Sülü, Malatya İl Özel İdaresi’nden Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü bünyesine, yani, Malatya Elazığ ve Tunceli ile Böngöl’e tayin edilen 243 işçinin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden tebliğ tebellüğ ve ilişik kesme belgelerini aldıklarını, ancak Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından işe kabul edilmediklerini ifade edip, bu süreçte 101 işçinin de emekli olduğunu söyledi.



MHP Malatya İl Başkanı Arif Yıldız ise, “Şantiyelerde, bekçi, işçi ve aşçının olmadığını gördük. İş makinalarının burada yattığını gördük” diyerek, işçilerin Karayolları’na gönderilmesinde hükümeti sorumlu tuttu. Tayini çıkarılan işçiler arasında engellilerin de bulunduğunu söyleyen Arif Yıldız, işçilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Köylerin hizmet beklediğini, oysa ki kalan 150 işçi ile köylere hizmet götürülemeyeceğini aktaran Yıldız, işçilerin mağduriyetnin giderilmesini ve köylere gerekli hizmetlerin götürülmeasini beklediklerini kaydetti.