“Malatya’nın Bir Bakanı Var, Sağolsun..” da.!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı, dünyada en çok milli geliri olan ülkeler Norveç, Avusturalya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda parlamenter demokrasiyle yönetiliyor” dedi.

Ağbaba, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumla ilgili çalışmaları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Ağbaba, esnafların Türkiye’ye örnek harekette bulunduğunu ifade ederek, “Esnaflarımız bizi ağırlamaya çalışıyor. Hangi görüşten olursa olsun esnaflarımız örnek bir harekette bulunuyor” dedi.

16 Nisan’da siyasilerin üzerine düşen ortak sorumluluğun toplumu bölmek, birbirine düşman yapmak değil insanların birlik ve beraberliğini pekiştirmek olduğunu dile getiren Ağbaba, “Bizde kimseyi suçlamada, kimseyle polemiğe girmeden, bölen değil birleştiren bir kampanya yapmaya çalışıyoruz. Kendi hayırımızı anlatmaya çalışıyoruz. Evet’i de anlatmak doğal, hayırı da anlatmak doğal” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlar Akademisi evet kampanyasına dönüştürüldü”

Ağbaba, İnönü Üniversitesi’nde geçtiğimiz aylarda yapılan Muhtarlar Akademisi’nin evet kampanyasına dönüştürüldüğünü kaydederek, şunları söyledi:

“Bir ‘Muhtarlar Akdemisi’ yapılıyor güzel, muhtarlara eğitim veriliyor. Ama yalnızca eveti anlatanların sözcülerinin orada konuşturulması, başbakan ve genel başkan yardımcılarının orada muhtarlara eveti anlatmalarını yadırgadım. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi bizim gözümüz gibi bütün Malatyalıların saygı duyması gereken kurumlarımız. Oraya siyasetin girmemesi gerekiyor. Ben siyasi ömrümde hiçbir gün İnönü Üniversitesi’nde bir siyasi çalışma yapmadım, öğrenci arkadaşlarımız ve gençlik kolları teklif etmelerine rağmen girmedim. Maalesef ‘Muhtarlar Akademisi’ bir evet kampanyasına dönüştürüldü.”

“Malatya’nın bir bakanı var..”

Okula, kışlaya ve camiye siyasetin girmemesi gerektiğini savunan Ağbaba, “Malatya’nın bir bakanı var, benimde yakından tanıdığım ve ilişkilerimizin iyi olduğu birisi. Birlik ve beraberliğimize onun da çok büyük katkıları var. Bülent Tüfenkci’ye de teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisinin bizimle ilişkileri gayet iyi. Malatya ile ilişkileri iyi. Bugün bakanımız okul ve milli eğitim müdürlerini topluyor. Onlarla bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak. Seçime 2 gün kala böyle bir toplantının yapılması da doğru değil. Malatya’da köy korucularıyla toplanıyor. Biz okula, kışlaya, camiye hangi siyasi olursa olsun siyasetin girmemesinden yanayız. Bunlar hepimizin ortak değerleri. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin ortak değeri, göz bebeği siyasetin girmemesi lazım bunu da paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Meclisin yetkilerinin elinden alınmasına ‘hayır’ diyoruz”

Yeni anayasayla meclisin yetkilerinin elinden alındığını ileri süren Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayır’ın ne olduğunu anlatıyoruz. İnsanlara elinizi vicdanınıza koyun, sandığa gidin oyunuzu kullanın diyoruz. Her düşünce bizim için kıymetli, her düşüncenin de orada oluşmasını önemsiyoruz. Bütün herkes sandığa gidip oyunu kullansın. ‘Hayır’ dememizin birkaç gerekçesi var. 12 Eylül’ün kapatamadığı, 15 Temmuz’da bombacıların kapatamadığı meclisin yetkilerinin alınmasına, kapatılmasına karşı çıkıyoruz. Bütün billboardlarda ‘güçlü meclis’ yazıyor. Bir parlamentoda bütçe yapılmıyorsa, bütçe hakkı yoksa o parlamento, parlamento değildir. Bütçe yapma hakkı bizden alınıyor, cumhurbaşkanına veriliyor. Artık bakanlar milletvekili olamayacak. Siz, artık bakan seçemeyeceksiniz. Bülent Tüfenkci gelip, burada çalışıyor çünkü siz seçtiniz. Bakanlar, artık meclisten çıkmayacak. Meclisin kolunun kanadının kırılması doğru değil. Mecliste 50 milletvekili artıyor, bunun artmasını hiç kimse bir mantıkla izah edemez.”

“Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan ülke yok”

Ağbaba, tek adamlıkla yönetilip başarılı ve huzurlu olan tek bir ülke olmadığını iddia ederek, “Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı, dünyada en çok milli geliri olan ülkeler Norveç, Avusturalya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda parlamenter demokrasiyle yönetiliyor. Sadece ABD var, başkanlıkla yönetiliyor. Oradaki başkanlığında bizdeki başkanlıkla alakalı olmayan bir sistem. Dünyada gelir dağılımı en düşük olan son 10 ülke ise başkanlık ve yarı başkanlıkla yönetiliyor” dedi.

“Kırmadan, dökmeden bir kampanya yürütülüyor”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığına Şevket Keskin ise “Malatya’mızın Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir genel başkan yardımcısının olması, bizim için çok büyük bir onur ve gururdur. Genel başkanımızı da kutlayıp, tebrik etmiştim” dedi.

Keskin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın esnafın içerisinden geldiğini hem Malatya hem de Türkiye’yi iyi bildiğini, esnafın sorunlarını dile getirdiğini belirtti.

16 Nisan referandumunda hayırlı olanın ülkeye nasip olmasını dileyerek, “‘Hayır’ diyende bu memleketin evladı, ‘evet’ diyende bu memleketin evladıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı, ezanın altında hepimizin kardeşçe, dostça yaşamasını Cenabı Allah bozdurmasın. Bugün baktığımız zaman çok iyi bir üslupla, dille, kırmadan, dökmeden bir kampanya yürütülüyor. Kırmadılar, dökmediler, gerçekleri söylediler. Gerçekleri inandıkları gibi anlattılar. Herkes kendi fikrini, zikrini güzel bir şekilde uzlaşma kültürü altında dile getirdi. Kamplaşmaya değil birleşmeye hepimizin ihtiyacı var. Özellikle de esnaf ve sanatkar camiasının çok büyük ihtiyacı var” diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren de ülkenin birlik ve beraberliği, Malatya’nın birlik ve beraberliği için 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumun güzel geçmesini diledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com