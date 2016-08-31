O Malatya’nın Faal En Kıdemli Foto Muhabiri
Malatya’nın en eski foto muhabiri olan Yusuf Uğrar’a 2016-2017 Futbol Sezonu Sabit Giriş Kartı törenle verildi.
Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda, Malatya’nın en önemli fotoğraf stüdyolarından biri iken faaliyetine geçtiğimiz yıllarda son veren “Foto Spor”un kurucusu olan, fotoğrafçılık mesleğini profesyonel anlamda bırakmasına karşın halen spor fotoğrafçılığını sürdüren, Malatya’nın faal en eski Foto Muhabiri olan ve Malatya’da yayınlanan Görüş Gazetesi adına spor müsabakalarını izleyen Yusuf Uğrar’a (fotoğrafta ortadaki) Sabit Giriş Kartı verildi.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman (soldaki), Malatya’nın en eski foto muhabiri olan Yusuf Uğrar’ın Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Güneş başta olmak üzere Foto Muhabiri olarak hizmet verdiğini belirterek “Yusuf ağabeyimiz aynı zamanda fotoğrafçı olması nedeniyle de tüm basın mensuplarına, filmleri banyo etmekten de başlayarak bizlere çok önemli hizmetler vermiştir. Malatya dışında gelen misafir basın mensuplarına da hep yardımcı olmuştur. Yerel basınımıza hizmetleri vardır. İlerleyen yaşına rağmen hala her maçı foto muhabiri olarak izleyerek görev yapmaktadır. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilcisi Vahap Güner, 57 yıldır sahalarda görev yapan Foto Muhabiri Yusuf Uğrar’a 2016-2017 Futbol sezonu Sabit Kartını vermenin onurunu yaşadıklarını belirterek, “57 yıldır Malatya’daki tüm maçları Foto Muhabiri olarak izleyen Yusuf Uğrar 83 yaşında olmasına rağmen halen görev yapmaktadır. Kendisini bu özverisinden dolayı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Malatya’da 1933 yılında doğduğunu ve 1959 yılından beri Malatya’da spor müsabakalarını izlediğini kaydeden Yusuf Uğrar ise “O günlerde fotoğrafçılık önemli bir meslekti. Gazeteci dostlarımız çektikleri filmleri bana getirirlerdi. Sonra beni maçlara götürmeye başladılar. Bende 1959’dan beri hep sahalara gittim. Resimleri çektim, gazetelere verdim. Bu fotoğrafçılık mesleği yok olsa da Foto Muhabirliği başka bir heyecandır. 57 yıldır sahalardayım. TSYD’nin bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten
Malatya da foto muhabirliği yaptığım yıllarda çok yardımını gördüğüm değerli Yusuf ağabeyin hatırlanması beni mutlu etti.Hala ilk günkü heyecan ile mesleğini devam ettiren Yusuf ağabey, bu anlamda takdire şayandır.Kendisine sağlıklı günler diliyorum.
Küçük bir plaketi (Valiliğin arkasındaki plaketçiden 30 TL ye temin edilebilirdi.) dahi haketmedi mi?. Bari plaket verilmedi,,,,,, Yıllarca fotoğraf çekmiş üstad profesyonel fotoğrafçı Yusuf amcanın eline sabit giriş kartını tutuşturup fotoğrafını çekerken bari gömleğinin düğmelerini taksaydınız ya.
Muhteşem bir vefa.. Düşünenleri, olgunlaştıranları candan kutluyorum.
Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse; Hem aktüel, hem stüdyo fotoğrafçılığının Malatya’daki temel taşlarından biridir Yusuf abi. Artı, fotoğrafın film olarak çekilip, kimyasal bir suda ve karanlıkta banyo yapılıp sonra da karta basıldığı yıllarda her gazetecinin kapısını çaldığı bir dükkandı Foto Spor. O kadarla da kalmazdı. Akşamları bir kısmı gazeteci olan bir grubun toplandığı yerdi Foto Spor. Sonra da ya Emniyet Lokantası’na, ya da konken masasına gidilirdi.
Kimbilir kaç çift düğün fotoğrafı için o stüdyoya girmiştir. Ve de kimbilir Malatyalıların yüzde kaçı ilk vesikalığından itibaren ölümüne kadar orada çektirmiştir fotoğraflarını…
Hepsi güzel insanlardı Malatya fotoğrafçılarının; Foto Aile Nuri Gölge’den başlarsak, Cemal, Abdullah, Nihat abiler en popülerleriydi. Adını unuttuklarım bağışlasın lütfen…
Yusuf abiyi maç seyretmek için değil de Malatyaspor’un maçlarında tıpkı İstanbul’daki maçlar gibi enstantene çekmesi için ilk stadyuma götürenlerden biriydim ben.
Gazetecilik böyle bir şey.. Elini verir kolunu alamazsın. Yusuf abi de elini verdi ve tüm vücudunu çekemedi bugüne kadar..
Allah uzun ömürler versin…
Bizde emeğin çok, helal et Yusuf abi…