O Malatya’nın Faal En Kıdemli Foto Muhabiri

Malatya’nın en eski foto muhabiri olan Yusuf Uğrar’a 2016-2017 Futbol Sezonu Sabit Giriş Kartı törenle verildi.

Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda, Malatya’nın en önemli fotoğraf stüdyolarından biri iken faaliyetine geçtiğimiz yıllarda son veren “Foto Spor”un kurucusu olan, fotoğrafçılık mesleğini profesyonel anlamda bırakmasına karşın halen spor fotoğrafçılığını sürdüren, Malatya’nın faal en eski Foto Muhabiri olan ve Malatya’da yayınlanan Görüş Gazetesi adına spor müsabakalarını izleyen Yusuf Uğrar’a (fotoğrafta ortadaki) Sabit Giriş Kartı verildi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman (soldaki), Malatya’nın en eski foto muhabiri olan Yusuf Uğrar’ın Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Güneş başta olmak üzere Foto Muhabiri olarak hizmet verdiğini belirterek “Yusuf ağabeyimiz aynı zamanda fotoğrafçı olması nedeniyle de tüm basın mensuplarına, filmleri banyo etmekten de başlayarak bizlere çok önemli hizmetler vermiştir. Malatya dışında gelen misafir basın mensuplarına da hep yardımcı olmuştur. Yerel basınımıza hizmetleri vardır. İlerleyen yaşına rağmen hala her maçı foto muhabiri olarak izleyerek görev yapmaktadır. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilcisi Vahap Güner, 57 yıldır sahalarda görev yapan Foto Muhabiri Yusuf Uğrar’a 2016-2017 Futbol sezonu Sabit Kartını vermenin onurunu yaşadıklarını belirterek, “57 yıldır Malatya’daki tüm maçları Foto Muhabiri olarak izleyen Yusuf Uğrar 83 yaşında olmasına rağmen halen görev yapmaktadır. Kendisini bu özverisinden dolayı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya’da 1933 yılında doğduğunu ve 1959 yılından beri Malatya’da spor müsabakalarını izlediğini kaydeden Yusuf Uğrar ise “O günlerde fotoğrafçılık önemli bir meslekti. Gazeteci dostlarımız çektikleri filmleri bana getirirlerdi. Sonra beni maçlara götürmeye başladılar. Bende 1959’dan beri hep sahalara gittim. Resimleri çektim, gazetelere verdim. Bu fotoğrafçılık mesleği yok olsa da Foto Muhabirliği başka bir heyecandır. 57 yıldır sahalardayım. TSYD’nin bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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