Malatyaspor, Ankaragücü’ne Hazırlanıyor

Malatyaspor, Ankaragücü ile önümüzdeki Pazar günü kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Malatyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, Ankaragücü ile kritik bir maç oynayacaklarına dikkat çekerek, İnönü’de oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi. Doğan, maçlardan galibiyetle ayrılmak için taraftar desteğinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu maçlarda taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Malatyaspor, hak ettiği yere gelecektir” şeklinde konuştu.

Antrenmanda Chris ve Okan düz koşu yaparken, sakat olan Ramazan ve Mustafa Özkan antrenmana katılmadılar.

Çift kale maçında sakatlanan Effa ve Toth, antrenmanı yarım bıraktılar.

Malatyaspor, akşam saatlerinde de ikinci bir çalışma yaptı. Çarşamba günü ise tek antrenman yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Malatyaspor-Ankaragücü maçının bilet fiyatları açıklandı. Açık tribün 2, maraton 3, kapalı 5, VIP 10 YTL’den işlem görecek. Biletler, Kapalı Çarşı’daki Ticketturk gişesinden satılıyor.