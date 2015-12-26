Malatyaspor, İlk Maçını Kazandı
Malatyaspor Antalya’da katıldığı ‘Bilyoner.com Cup’ turnuvasının ilk maçında 2. lig B grubu ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi ve maçı, 35. dakikada Taner’in attığı golle 1-0 kazandı.
21 takımın katılımıyla 4 grupta oynanan turnuvada yeralan Malatyaspor, ilk maçını bugün saat 16.00’da kamp yaptığı Topkapı Palace Oteli’nin 3 no.lu sahasında oynadı.
Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
HAKEMLER: Murat Evren Kazar, Cengiz Narcın, Aykut Onar
MALATYASPOR: Bora, Serkan, Ramazan, Alper, Mehmet Budak, Johansson, Eray, Bülent, Taner, Serdar Samatyalı, Mehmet Allbayrak
ŞANLIURFASPOR: Bülent, Abdullah,. Serkan, Ömer, Gökhan, Mehmet, Remzi, Ahmet, Murat, Şenol, Murat Akdaş.
Karşılaşmayı Taner’in 35. dakikada attığı golle kazanan Malatyaspor, turnuvadaki ikinci maçını 10 Ocak günü Orduspor ile yapacak.