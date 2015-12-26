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Malatyaspor, İlk Maçını Kazandı

Malatyaspor, İlk Maçını Kazandı
  • 26.12.2015
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Malatyaspor Antalya’da katıldığı ‘Bilyoner.com Cup’ turnuvasının ilk maçında 2. lig B grubu ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi ve maçı, 35. dakikada Taner’in attığı golle 1-0 kazandı.

21 takımın katılımıyla 4 grupta oynanan turnuvada yeralan Malatyaspor, ilk maçını bugün saat 16.00’da kamp yaptığı Topkapı Palace Oteli’nin 3 no.lu sahasında oynadı.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

HAKEMLER: Murat Evren Kazar, Cengiz Narcın, Aykut Onar

MALATYASPOR: Bora, Serkan, Ramazan, Alper, Mehmet Budak, Johansson, Eray, Bülent, Taner, Serdar Samatyalı, Mehmet Allbayrak

ŞANLIURFASPOR: Bülent, Abdullah,. Serkan, Ömer, Gökhan, Mehmet, Remzi, Ahmet, Murat, Şenol, Murat Akdaş.

Karşılaşmayı Taner’in 35. dakikada attığı golle kazanan Malatyaspor, turnuvadaki ikinci maçını 10 Ocak günü Orduspor ile yapacak.

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