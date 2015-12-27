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Malatya Haber -

Malatyaspor’a Başkan Adayı

Malatyaspor’a Başkan Adayı
  • 27.12.2015
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden Malatyaspor’da başkanlığa aday çıktı.
 
Sarı kırmızılı takımda kulüp başkanı Mustafa Korkmaz, yönetim kuruluyla yaptığı toplantının ardından 30 Kasım’da kongre yapma kararı almıştı. Kongre sürecine giren Malatyaspor’da yönetim kurulu üyelerinden Bülent Kapkıner başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
 
Kapkıner, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Herkesle barışık, kimseyle husumeti olmayan, önü açık Malatyaspor’u yeniden canlandırmak için kulüp başkanlığına adayım” dedi.
 
Malatyaspor’u başarılı ve özlenen günlerine kavuşturmak istediklerini kaydeden Kapkıner, “Malatyaspor’u iyi yerlere getirme adına olumlu sonuçlar vereceğine inandığımız bazı projelerimiz mevcuttur. Ancak şuanda bizi yanlış anlamasına imkan vermemek için bunları açıklamayı uygun bulmuyoruz. Malatyaspor kulübünü kimseyle davası, sürtüşmesi olmayan amacı sporla adından bahsettirecek, başarılı günlerine kavuşturmak en büyük amacımızdır” diye konuştu.

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