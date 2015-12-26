Malatyaspor’dan Anlamlı Kampanya..

Malatyaspor Kulübü, Kızılay ile ortak bir organizasyona girerek “Güvenli Kan Kampanyası”nı Malatya’dan başlattı.. Kampanya dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ile Kızılay Danışmanı Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara da Malatya’ya gelirken, İnönü Kapalı Çarşısı üzerindeki kan bağışı kampanyasına Vali, Belediye Başkanı, Malatyaspor Başkanı ile yöneticiler de katıldılar. 15.00’e kadar İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde sürdürülen kampanyaya, bu saatten sonra İnönü Stadı önünde devam edildi.

İLK DESTEK..

Malatyaspor’un 40. yıl kutlamaları kapsamında, Malatyaspor yöneticilerinden Dr. Hasan Hüseyin Şener’in, yönetimce de kabul gören projesi doğrultusunda Kızılay Genel Merkezi ile ortaklaşa başlattığı ‘Güvenli Kan Kampanyası’na Beşiktaş Kulübü’nden de destek geldi. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Murat Aksu, Beşiktaş olarak bu kampanyayı İstanbul’da da sürdüreceklerini söyledi.

Malatyaspor Kulübü ile Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği ‘Güvenli Kan Kampanyası’, Malatya İnönü Kapalı Çarşısı’nda başlatılırken, kampanyanın açılışına Malatya Valisi Osman Derya Kadıoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Beşiktaş 2. Başkanı Murat Aksu, Beşiktaş Genel Sekreteri Kenan Öner, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara da katıldı.

Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Malatyaspor, sadece futbol ile var olan bir kulüp değil. Biz, Malatya’nın da sosyal sorumluluğunu taşıyan bir takımız. 40. yıl etkinliklerimiz çerçevesinde böyle bir organizasyon düşünmüştük. Bunu Trabzonspor maçında başlatacaktık, ama olmadı. Bugüne kısmetmiş” dedi. Tanrıverdi, Kızılay’ın Malatya’ya kan merkezi ve depo kuracağını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise, insanlığa böyle bir hizmet götürecek bir çaba içerisine girmesinden dolayı Malatyaspor’u kutladığını söyleyerek, “Ben, bu kampanyayı büyük kulüplerimizden de beklerdim” diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali de, spor camiasında ilk kez böyle bir kan kampanyası düzenlendiğini belirterek, “Kan konusu, gerçekten ülkemizde çok sıkıntılı bir konu. Murat Aksu ile konuştuk, onlar da bu kampanyayı Beşiktaş olarak İstanbul’da başlatacak. Ben, Malatyaspor’un başkan ve yöneticilerini, taraftarlarını ve Malatyalıları yürekten kutluyorum. Anadolu’da bir meşale yaktılar” dedi.

Malatyaspor’un kan kampanyasına verdiği desteğin bir ilk olduğunu söyleyen Malatya Valisi Osman Derya Kadıoğlu ise, “Beşiktaş’ımız da bu kampanyaya destek verdi. Kan hayattır. Bunu hastaneye düşmeyen, ameliyat olmayan anlayamaz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 2. Başkanı Murat Aksu da, kan kampanyasına İstanbul’da düzenleyecekleri organizasyon ile destek vereceklerini ifade ederek, “Malatyaspor’u, spor camiasında böyle bir kan verme kampanyasının başlamasına öncü olduğu için tebrik ediyorum. Aynı kampanyanın devamını Beşiktaş olarak İstanbul’da yapacağız. Malatyaspor’a da böyle bir öncülükten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kenan Öner ise, “Böyle bir organizasyondan dolayı Kızılay’ı ve Malatyaspor yönetimini tebrik ediyorum. Kan hayattır. Çok önemli bir kampanya. Bu kampanyayı Beşiktaş olarak İstanbul’da sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Osman Derya Kadıoğlu, Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve Beşiktaş 2. Başkanı Murat Aksu, kan vermek için Kızılay’ın aracına girdi. Murat Aksu, ilaç içmesinden dolayı kan verme işlemini İstanbul’da gerçekleştireceğini söyledi. Bu arada Belediye Başkanı Cemal Akın da araca gelerek kan verdi.

FORMA VERİLDİ..

Turkcell Süper Ligi takımları arasında Kızılay’ın kan verme kampanyasına ilk desteği veren Malatyaspor, kampanya için Malatya’ya gelen kızılay yöneticilerine 44 numaralı takım formasını hediye etti.

Malatyaspor Kulübü’nde düzenlenen forma hediye törenine, Vali Osman Derya Kadıoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Kızılay Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ve Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi katıldı. Yetkililer kan vermenin önemini anlattıktan sonra, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ve Kızılay Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’ya üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 44 numaralı Malatyaspor forması hediye edildi.