“Malatya’ya Bir Müze ve Kütüphane Kazandıracağız”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Bir müze ile bir kütüphaneyi Malatya ile buluşturacağız.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne vekaleten atanan Levent İskenderoğlu’nu tebrik eden Çalık, kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı.

Ziyarette konuşan Çalık, Malatya’ya yeni bir kütüphane yapılacağını belirterek, “Merkezde var olan kütüphane bizim ilkokulu giderken var olan kütüphane. Bu nedenle Malatya’ya prestijli bir kütüphane kazandıracağız” dedi.

Nemrut Dağı’na daha fazla turist çekimi için yolların ve nemrut Evi’nin daha da görsel hale getirilmesi gerektiğini belirten Çalık, Yamadağı ve Karakaya Barajı’nın turizmde gelişecek bölgeler içerisine alındığını ve bölgeye yapılacak yatırım ve desteklerin Malatya’nın turizmini canlandıracak çok önemli adımlar olacağını kaydetti.

Çalık, Malatya’ya yeni bir müze kazandırmak içinde yoğun bir çalışmanın başlatıldığını ve müzenin yapımı için yer seçimi konusunda alternatif alanların görüşülmekte olduğunu belirterek, “Maalesef Malatya’nın Etnografya Müzesi, Arkeoloji müzesi, alanı hem küçük, hemde içinde bulundurduğu eserler küçük bir mekanda sunuluyor. Mekanın küçüklüğü ile birlikte bizim elimizde var olan Malatya’daki 27 medeniyetin, Malatya’ya ait dünyada ve Türkiye’de nerede varsa hepsinin toparlanarak Malatya merkeze getirilmesini istiyoruz. Mesela Aslantepe Höyüğünde bulunan iki aslan ve bir kral heykeli Ankara’da da Anadolu medeniyetleri Müzesinde, Ulucami’deki minberimiz Ankara’daki Etnografyadaki Müzesinde. Bizim bütün tarihimizi Malatya’da yaşatmamız lazım. Bu vesileyle Malatya’ya büyük bir müzenin kazandırılması konusunda daha önceki yıllarda da bir çalışma yapmıştık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda müzenin Beylerderesi viyadükünün olduğu yere mi, Arslantepe Höyüğünün olduğu yere mi, yoksa Endüstri meslek Lisesi’nin olduğu yerde tarihi binaların olduğu mekanlar var oraya mı, yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın önerisi ile özellikle sanat ve kültür adası olarak nitelendirilen alanın bitişiğindeki Meslek Yüksekokulu’nun kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek buranın müze olarak değerlendirilmesi konusunu milletvekili arkadaşlarımız, sayın bakanımız, Valimiz ve yöneticilerimizle birlikte değerlendirdik. İnşallah bu değerlendirmenin neticesinde Malatya’ya büyük bir müze kazandırmak istiyoruz. Bu değerlendirdiğimiz müze, büyükşehirlerde var olan müzeler gibi büyük ve genişleyebilecek, kapalı alanında Malatya’nın tüm tarihini yer yüzüne çıkartabilecek bir müzenin olmasını arzu ediyoruz. Bir müze ile bir kütüphaneyi Malatya ile buluşturacağız.” şeklinde konuştu.

“AYNI YERDEN BESLENİYORLAR, ADLARI FARKLI SOYADLARI AYNI..”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaretinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalık, “Terörün, teröristin adının farklı, soyadının aynı olduğunu bütün dünyanın bilmesi gerektiğini söylüyorum. Ön adı PKK olur, DEAŞ olur, PYD olur, FETÖ olur ama soyisimlerinin hepsinin aynı olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Onlar kalleş vatan hainleridir, onlar hain oğlu hain vatan hainleridir. Soyisimleri aynı, aynı bağlardan, aynı yerden besleniyorlar. Ve bir tek hedefler ivar, ülkenin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine dinamik koymak. Türkiye dünyanın parlayan yıldızı halinde ekonomik gelişmeleri ile birlikte çok önemli bir ülke haline geliyorken 15 yıllık sürece baktığımızda terör örgütlerine ve onların üst akıllarının Türkiye üzerindeki oynamış oldukları oyunları biliyor ve görüyoruz. Bu vesileyle de terör örgütlerinin isimlerini hiçbir şekilde ayırt etmeksizin hepsiyle sona kadar mücadele edeceğimizi bilmenizi isteriz.” Dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak ise Çalık şu şekilde konuştu:

“Bizim Fırat Kalkanı Operasyonuna sözde de olsa destek veriyor görüntüleri bizim özellikle uygulamak istediğimiz politikalara engel değil. Biz özellikle burada bir güvenli bölge oluşturulması konusunda çok ciddi destek istedik geçmiş dönemde. Ama bu güvenli bölgeyi eğer koalisyon güçleri oluşturmayı beceremedilerse şayet biz kendi imkanlarımızla Fırat Kalkanı Operasyonumuz başta olmak üzere bu güvenli bölgenin oluşturulması için 911 kilometrelik sınırımızın temizlenmesi ve orada var olan başta DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadelemiz konusunda sonuna kadar devam edeceğiz. Biz sözde değil bilerek özde terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Biz Türkiye olarak dünyanın ve Ortadoğu’nun barışı için üstümüze düşeni yapıyoruz. Diğer koalisyon güçlerinin de bunu yapması gerekiyor.”

İncirlik Üssü’nün kapatılıp kapatılmaması iddiası ile ilgili soruya verdiği yanıtta ise çalık şunları söyledi:

“Bununla alakalı herhangi şuanda bir kanaat söz konusu değil. Amerika bizim bugüne kadar müttefiklerimiz, stratejik müttefiklerimizden biridir. Ama bizim yapmış olduğumuz terör örgütleriyle vermiş olduğumuz mücadelede yeteri derecede desteği gördük mü? Görmediğimizi çok net ifade etmemiz gerekir. Bunu Avrupa Birliği için de Amerika için de Müslüman coğrafyası içindeki ülkeler için de söyleyebiliriz. Terör örgütlerinin hiç biriyle bizim mücadele ettiğimiz kadar mücadele etmediler ve terör örgütlerinin kimisini hiç tanımadılar. Türkiye’nin terörle mücadelesinde bu konuda yalnız bırakılmış olması amaçlarının ne olduğunu bizim görmemize vesile oluyor. Dolayısıyla biz ne olduğunun farkındayız ama şu anda her hangi bir İncirlik’le alakalı bir görüşme söz konusu değil.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com