“Malatya’ya Çözümle Girdik”

Universal Hastaneler Grubu Genel Müdürü Dr. Mahir Turan, grup olarak İstanbul’da, İzmir’de Kuşadası’nda vermiş oldukları sağlık hizmetinin aynısını güçlü tıbbi alt yapası ile Malatya’ya da yansıtacaklarını söyledi.

Malatya’da yeni hizmete giren Universal Malatya Hastanesi’ne gelerek incelemelerde bulunan Universal Hastaneler Grubu Genel Müdürü Dr. Mahir Turan, “Yaklaşık 3.5 yıldır burası proje olarak vardı. Çok inandığımız, çok güvendiğimiz bir yer. Malatya özellikle yatırım yapılması gereken bir yerdir. Universal Malatya Hastanesi, bizim üzerinde titrediğimiz bir hastane. 84 yatak kapasitesine sahip. 17 branşta toplam 28 doktor ile hizmet verecek olan bir hastane” dedi.

“Açılışta sadece belli branşlarda hizmet vereceğiz. Ağustos ayından itibaren tam kadroyla tam donanımla 22 yoğun bakım yatağıyla bunların içinde 7 tane yeni doğan ünitesi de var, hizmetlerimize başlamış ve devam etmiş olacağız” diyen Dr. Turan, “Universal Hastaneler Grubu, Türkiye’de 18 tane hastaneye sahiptir. Malatya ve civarında böyle bir yatırıma ihtiyaç vardı. Bu bölgeye en yakın Diyarbakır’da bir hastanemiz var. Malatya bölge olarak mutlaka olmak istediğimiz bir yerdi. Doğu’da birde Cizre’de hastanemiz olacak. Universal hastaneler grubunun hiç değişmeyen bir çizgisi var. İstanbul, İzmir, Kuşadası’nda ne varsa, Malatya’da da aynısı olacak. Tıbbi alt yapımız çok ön planda tutuluyor. Tıbbi teknolojiye önem veriyoruz. Bu hastanemizde belki de radyoloji açısında bölgenin en gelişmiş teknolojisinden biri var. Konfor çok ön planda. Hasta konforu için bütün detaylar düşünülmüş durumda. Bununla birlikte çok yüksek standartlara sahip tıbbı kadroları da koyduğumuzda geriye çok bir şey kalmıyor” diye konuştu.

Özel Universal Malatya Hastanesi Direktörü Dr. Hasan Tuncer ise, “Malatya’da erken doğumlarda yatak bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Universal Malatya Hastanesi olarak yeni doğun yoğun bakımı ünitesi ile çözüm yoluyla devreye girmiş bulunuyoruz. Hastanemizdeki yeni doğan yoğun bakımı ile artık Malatya’daki hastaları diğer illere göndermeyeceğiz. Malatya’ya çözüm yoluyla girmiş oluyoruz. Bu da açıkçası bizi heyecanlandıran bir tablo. Malatya’nın sağlık sorununa taşın altına elimizi koyduk. Malatya’da tamamlanmamış olan sağlık hizmet alanlarını, tamamlayan bir hastane olarak hizmete gireceğiz. Grubumuzun zengin bir hekim kadrosu aynı şekilde bizim hastanemize yansıyacak. Ağustos ayından itibaren tüm branşlarda Malatyalılara sağlık alanında en iyi hizmeti vermeye çalışacağız” dedi.