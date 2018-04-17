Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rahmetli Özal’ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına karar verdik.” müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da ikinci üniversite olarak “Malatya Turgut Özal Üniversitesi”nin kurulmasına karar verildiğini açıklayarak, Özal’ın vefatının 25.yıldönümünde hem Özal’ın isminin yaşatılacağı önemli bir projenin, hemde Malatya’nın yıllardır bekleyen beklentisineiçin müjde verdi.

-“Kurulmasına karar verdik.”

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “25. vefat yıldönümü olan, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Gelin Sayın Özal’ın ruhuna birer Fatiha okuyalım. (Toplu Fatiha okundu)

Türkiye’nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla ülkemizin önünü açan rahmetli Özal’ın hizmetlerinin önemi vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesile ile şu müjdeyi de vermek isterim, rahmetli Özal’ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulmasına karar verdik.” dedi.

-“Her şey hazır, 30 bin öğrencisi olacak”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi için “Mevcut, ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin bir defa öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğum andan itibaren de 30 bin öğrenciye sahip olacak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yüksek Öğrenim Kurumu bu konuda gereken çalışmayı tamamladı. Biliyorsunuz FETÖ rahmetli Özal’ın ismini istismar ederek, Ankara’da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşu ile hem merhum Özal’a borcumuzu ödüyor, hem de FETÖ’nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz. Üniversitemizin Malatya’ya ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Merhum Özal, Türk siyasi hayatında önemli bir semboldür. Sağlığında Özal’a saldıranların AK Parti iktidarında da bize aynı şekilde saldırmaları boşuna değildir. Türkiye’de güya ilericilik, güya devrimcilik, güya solculuk adına ülkenin ve milletin hayrına olan her türlü değişime karşı çıkan bir güruh bugünde aynı şekilde işbaşındadır. “

Burhan Karaduman/Yeni Malatya Gazetesi