‘Malatya’yı İlk 3’e Sokun’

AKP Milletvekili adayları, seçime kısa süre kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İlçe ve köy gezilerinin yanı sıra, son günlerde il merkezinde yoğunlaşan AKP adaylarından Ömer Faruk Öz, Malatyayı AK Partiye destek veren iller arasında ilk 3e getirin. Siz bu partinin oylarını ne kadar yükseltirseniz, başbakanımıza, bakanlarımıza karşı bizim elimizi daha güçlendirirsiniz. Bizim yükümüzü hafifletin. Oylarımızı ne kadar fazlalaştırırsak o kadar sözümüz olsun.dedi.

AKP adaylarının bazı mahalle ziyaretlerinde havai fişekli karşılamalar yapılırken, bunlardan bazılarına Belediye Başkanı Cemal Akın da katıldı. Adaylardan Mücahit Fındıklı, Öznur Çalık; Yeşiltepe, Tecde ve Şentepe toplantılarına katıldılar.

Çalık, “22 Temmuz’da 467 ile gelirsek hiç şaşmayın. Allah nasip ederse o 467’nin içinde bu bacınız da Meclis’e girer. Parolamız, 07.2007’de saat 17.00’de Malatya’da 7’de 7, Türkiye’de 467. Ağustos böcekleri bile AK Parti diyor” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iken AKP Malatya 1. sıra milletvekili adayı olan Mücahit Fındıklı da, “Yakalanan istikrarlı ve huzurlu ortamı bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Böyle bir lüksleri olamaz” diyerek ülkede gerginlik meydana getirenlere seslenip, “İstikrarı bozmayınız” şeklinde konuştu.

Türkiye’de her şeyin AKP döneminde iyiye gittiğini belirten Fındıklı, “Bu iyi gidişat, bazılarının zoruna gidiyor. Gidişat seçimlerden sonra daha da iyi olacaktır” diyerek pazar günü kullanılacak her oyun çok değeri olduğunu, 1 oy deyip geçilmemesi gerektiğini, mutlaka sandıklara gidip oy kullanılması gerektiğini belirtti.

Bu arada, AKPnin bazı seçim çalışmalarında ön planda bazı devlet memurları da göze çarpmaya başladı. AKP aday adaylığından sonra bu partinin listesine giremeyince bağımsız aday olan, daha sonra AKP tarafından vazgeçirilen, memuriyete dönüş başvurusundan sonra Erzincan Müftü Yardımcılığına atanan Mahmut Karatepe, yeniden kazandığı memur kimliğine rağmen, AKP adaylarının bazı ziyaretlerine katılıyor. Üst düzey görevli “din adamı” kimliği nedeniyle, Karatepe’nin bu tavrı eleştirilere yolaçıyor.

AKP adaylarının, seçim çalışmalarından biriyle ilgili olarak, parti tarafından servis edilen üstteki fotoğrafta, Valilik Yazı İşleri Müdürü Durmuş Doğan da yeralıyor. Doğan, 2004’te kendi ilçesi olan Darende’de AKP’den belediye başkan aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti.

FOTOĞRAF: AKP adayları Ömer Faruk Öz, İhsan Koca, Mehmet Şahin, il başkanı Ahmet Çakır’ın katıldıkları bir seçim gezisinde soldan 2. sırada arka planda görülen kişi Valilik Yazı İşleri Müdürü Durmuş Doğan.