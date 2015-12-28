Mali Tatil Başlıyor

Mali Tatil, 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eski başkanı, aynı zamanda malatyahaber.com yazarı olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Bahadır Altaş’ın mali tatille ilgili açıklaması şöyle:

“Mali tatil uygulama itibariyle mali müşavirler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin bildirim ve beyanlar ile bunlar üzerinden hesaplanan tutarların ödeme sürelerinin ertelenmesine yönelik bir düzenlemedir. Mali tatile rastlayan döneme ilişkin vergi daireleri,Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kuruluşlar tarafından kayıt dışı işlemlere ait denetim ve kontrol işlemleri normal şekilde devam edecektir. Mükelleflerin mali tatil süresinde yasalarda öngörülen şekilde düzenlemesi gereken (Fatura, Fiş vb.) belgeleri düzenlemeleri ve bu konudaki yükümlülüklerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mali tatile ilişkin yapılan düzenlemeye göre ülkemizde her yıl 01.Temmuz ile 20.Temmuz tarihlerini kapsayan dönem mali tatil olarak belirlenmiştir. 2015 yılı Mali tatili 1 Temmuz 2015 çarşamba günü başlayıp, 20 Temmuz 2015 pazartesi günü sona erecektir.

Mali tatilin uygulandığı tarihlerde mali tatile denk gelen; Vergi kanunları gereğince verilmesi gereken beyanname,bildirim ve ödemeleri, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tâbi bildirim ve ödemeleri, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası ile 4857 sayılı İş Kanununa göre yapılması gereken bildirim ve ödemelerine ilişkin başvuru, beyanname verme, bilgi verme ve ödeme süreleri mali tatilin sona erdiği süreye kadar uzamaktadır.

Ayrıca bu işlemlere ait dava konusu edilen iş ve işlemler ile inceleme amacıyla defter ve belge-lerin ibrazı mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün içinde yerine getirilecektir. Mali tatile rastlayan sürelere ilişkin tebligat işlemlerine de süreler aynı şekilde malî tatilin son gününden itibaren işleme-ye başlayacak, Malî Tatilin sona erdiği günü izleyen yedinci gün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen işlemler, Mali tatil uygulama süresinde Gümrük idareleri, İl özel idareleri ve Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla beyan, bildirim ve ödemeler 5604 sayılı Malî Tatil Kanunu kapsamı dışında olduğu için bu işlemler normal süresi içerisinde yerine getirilecektir.

2015 yılı Mali tatil uygulaması, Bu yıl mali tatil uygulamasında mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz 2015 / 20 Temmuz 2015 döneminde yerine getirilecek iş ve işlemler için ön görülen yasal süre mali tatilin son gününü izleyen 20 Temmuz 2015 tarihten itibaren yedinci günün sonunda 27 Temmuz 2015 pazartesine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir. Bildirilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz’a kadar uzamaktadır.

Mesleki kazanımlarımıza saygı duyması en büyük isteğimizdir. 3568 Sayılı Kanun’a göre yetki almış meslek mensuplarının ülkemiz ekonomisine ve mali sistemine çok önemli katkı vardır. Mali müşavirler yaptıkları işin önemi ve özelliği gereği bedenen ve fikren yoğun bir çalışma isteyen mesleği icra etmektedirler. Gelişen teknoloji ve ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü ekonomik şartlar bu çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Tüm kamuoyunun Mali müşavirlerin bu çalışmaları karşılığında da hem yaptıkları işe hem de mali tatile ilişkin sosyal kazanımlarına saygı duyması en büyük isteğimizdir.

Mali tatilde verilmesi gereken beyannamelerin bir sonraki dönemle birleştirilmesi talebi ve beklentisi, Gelecekte Mali Tatil uygulanan Temmuz ayında verilmesi gereken bildirim ve beyanname ile bunlara ilişkin ödemelerin takip eden ağustos ayında verilecek beyanname ve bildirimler ile birleştirilerek verilmesi isteğimizin gerçekleşmesi dileği ile Mali tatilin başta meslek camiamız olmak üzere ülkemize ve iş dünyasını hayırlı olmasını diler, tüm meslektaşlarımın sağlıklı huzurlu ve güzel bir tatil geçirmesini temenni ederim.”