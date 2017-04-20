Maşa ile Koca Ayı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilkbahar dönemi çiçek ve fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Belediye tarafından konuya ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Büyükşehir Belediyesi...