Maşa ile Koca Ayı
Türkiye’nin ilk interaktif çizgi filmi, 21 Nisan 2017’de gösterime giriyor. Minik sevimli kız Maşa ile eski bir sirk göstericisi olan ayısı Mişka’nın başından geçen eğlenceli maceraları çocuklarla buluşuyor…
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Animasyon
Süre: 65 Dak.
Yönetmen : –
Oyuncular : –
Senaryo : –
Yapımcı : –
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