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Malatya Haber -

Maşa ile Koca Ayı

Maşa ile Koca Ayı
  • 21.04.2017
  • 0

Türkiye’nin ilk interaktif çizgi filmi, 21 Nisan 2017’de gösterime giriyor. Minik sevimli kız Maşa ile eski bir sirk göstericisi olan ayısı Mişka’nın başından geçen eğlenceli maceraları çocuklarla buluşuyor…

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Animasyon
Süre: 65 Dak.
Yönetmen : –
Oyuncular : –
Senaryo : –
Yapımcı : –

sinemalar.com

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