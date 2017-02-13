Masa Tenisi Grubu Sona Erdi

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Genç Erkek ve Bayan Masa Tenisi Grup müsabakaları sona erdi.

Tecde Spor Salonu’nda düzenlenen maçlarda, Rize, Kayseri, Muş, Mersin, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Adana, Gaziantep ve Ordu ilerinden okul takımları mücadele etti.

Müsabakalar sonunda bayanlarda, Kayseri Özel Genç Sultan Koleji Anadolu Lisesi birinci, Elazığ Özel Doğa Anadolu Lisesi ikinci, Kahramanmaraş Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi ikinci, Sivas Lisesi üçüncü oldu.

Bayanlar ve erkeklerde ilk üç dereceye giren okullara madalya ve başarı belgeleri Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç ve hakemler tarafından verildi.

İlk üç sırayı alan okul takımları, 8-10 Nisan tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA