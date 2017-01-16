Masa Tenisi Grubu Sona Erdi

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Erkek ve Bayanlar Masa Tenisi Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

Yakınca Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, Sivas, Gümüşhane, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Van, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Ağrı’dan 42 erkek, 32 kadın 74 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda bayanlarda, Kahramanmaraş On iki Şubat Ortaokulu birinci, Kayseri Melikgazi Kıranardı Ortaokulu ikinci, Gaziantep Şehitkamil Sani Konukoğlu Ortaokulu üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Gaziantep Şehitkamil Sani Konukoğlu Ortaokulu birinciliği, Hatay Samandağı Değirmenbaşı Ortaokulu ikinciliği, Kayseri Melikgazi Kıranardı Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren okullara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Bayanlar ve erkeklerde ilk üç sırayı alan okul takımları, 10-12 Mart tarihlerinde Sinop’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA