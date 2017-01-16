You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Masa Tenisi Grubu Sona Erdi

Masa Tenisi Grubu Sona Erdi
  • 16.01.2017
  • 0

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Erkek ve Bayanlar Masa Tenisi Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

Yakınca Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, Sivas, Gümüşhane, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Van, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Ağrı’dan 42 erkek, 32 kadın 74 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda bayanlarda, Kahramanmaraş On iki Şubat Ortaokulu birinci, Kayseri Melikgazi Kıranardı Ortaokulu ikinci, Gaziantep Şehitkamil Sani Konukoğlu Ortaokulu üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Gaziantep Şehitkamil Sani Konukoğlu Ortaokulu birinciliği, Hatay Samandağı Değirmenbaşı Ortaokulu ikinciliği, Kayseri Melikgazi Kıranardı Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren okullara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Bayanlar ve erkeklerde ilk üç sırayı alan okul takımları, 10-12 Mart tarihlerinde Sinop’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

 

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."