MASKİ Başkanları Bilgilendirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 11 İlçenin Belediye Başkanlarını kurumlarında ağırlayarak, ilçelerde 2018 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. 4 yılda maliyeti 305 milyon TL olan 2433 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladı. 2018 yılında da çalışmalarına aynı hızla devam ediyor. Malatya merkez ve 11 ilçenin altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yapıyor.

11 ilçede yapılacak yatırımlarla ilgili; MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya, Yatırım İnşaat, İşletmeler, Tesisler ve Atıksu Arıtma Daire Başkanları ve Şube Müdürleri; İlçe Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi. 2014 yılından itibaren ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlar konuşuldu. 1 hafta süren toplantılarda ilçelerin daha modern bir altyapıya kavuşması için istişare yapıldı. İlçelerin altyapı ihtiyaçları konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu. MASKİ yetkilileri 2018 yılında ilçelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe belediye başkanları ilçelerinin ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını dile getirerek yapılmasını istedikleri projelerden bahsettiler.

MASKİ yetkilileri, vatandaşların musluklarına daha sağlıklı içmesuyu ulaştırmak, daha modern kanalizasyon altyapısı inşa ederek gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

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