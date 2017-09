MASKİ- VASKİ Buluşması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan çalışmalar Türkiye’deki Su ve Kanalizasyon İdareleri tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Kapsamlı veri kontrol ve izleme olanağı sunan SCADA Sistemi, biten ve devam eden yatırımların online olarak takip edildiği Yatırım İzleme Sistemi, abonelerin endeks bildirerek fatura oluşturabildiği ve ödeme yapabildiği Yeni Nesil Abone Sistemi gibi sistemleriyle altyapı yatırımlarını daha kolay ve hızlı gerçekleştiren MASKİ, Türkiye’de birçok Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından örnek alınıyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak deneyim ve tecrübe paylaşımında bulundu.

“MASKİ Örnek Aldığımız Bir Kurum”

MASKİ’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve uygulamak istediklerini belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’in yaptığı ayrıntılı sunumdan anlaşıldığı üzere uyguladıkları sistem kapsamlı ve online ortamda kolay kontrol edilebilir. Yapılan çalışmalar geleceği planlayarak yapılmış. Her veri dijital ortamda kayıt altına alınmış. MASKİ Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara imza atıyor. MASKİ’nin desteğiyle uygulamalarını hayata geçireceğiz.” dedi.

“VASKİ’ye Destek Olacağız”

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir VASKİ Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine Van’a giderek ve VASKİ Genel Müdürlüğü’ne MASKİ’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Su Kanalizasyon İdarelerine destek verdiklerini ifade eden ve Merkezi takip sistemi hakkında ayrıntılı bilgi veren Genel Müdürü Dr. Özdemir, “Şehrimize ve vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmak için her geçen gün yeni çalışmalar yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya’mız için Türkiye’de örnek olacak projelere imza attık. Ölçemezsen Yönetemezsin Prensibiyle yaptığımız her çalışmayı kayıt altına alarak kontrolünü sağlıyoruz. 2 yıl önce 81 ilden katılımcının katılımıyla Bilgi İşlem Çalıştayını Malatya’da düzenledik. SACADA Sistemi, Yeni Nesil Abone Sistemini uygulamaya başladık. Çalışmalarımızı ve sistemlerimizi uygulamaya geçirmeleri için Su ve Kanalizasyon İdarelerine her zaman destek oluyoruz. VASKİ Genel Müdürlüğü’ ne de gerekli desteği sağlayacağız. Misafirperverliklerinden dolayı Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’a ve VASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. ”diye konuştu.

