MBSK İlk Haftayı 3. Sırada Tamamladı
Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalarak, haftayı üçüncü sırada tamamladı.
3.Lig’de dördüncü sezonunu geçiren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ikinci lig hedefiyle başladığı sezonunda ilk hafta maçında grubun iddialı ekiplerinden Diyarbekirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün gollerini Burcu Çakır ile Gözde Uçar kaydetti.
Haftayı 1 puanla tamamlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk hafta maçları itibariyle üçüncü sırada yer aldı.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ikinci haftasında 10 Aralık Pazar günü deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübüyle karşılaşacak. Adıyaman ekibi, ligin ilk haftasında deplasmanda grup lideri Şanlıurfa Gençlik ve Spor’a 5-0 mağlup oldu.
Yeni Malatya Gazetesi