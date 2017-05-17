MBSK Şampiyonalara Katılacak

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Genç ve Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonalarına katılacak.

2017 Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonaları için başvuru süresi 26 Mayıs 2017 mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar Şampiyonaları’na katılmak isteyen kulüpler, katılım evraklarını elektronik posta yoluyla TFF’ye ulaştıracak.

Kadın Ligleri Statüsü’nün eklerindeyer alan oyuncu listelerinin eksiksiz doldurularak başvuruların yapılması gerekiyor. Ayrıca teknik adamların veya sahaya girecek yöneticilerin, başvurular sırasında son iki ay içerisinde alınmış bir adli sicil kaydı belgesi vermesi şartlar arasında yer alıyor.

Başvurular gelisimligleri@tff.org adresine elektronik posta yoluyla ulaştırılacak olup, bunun dışında bir başvuru usulü (kargo, posta, faks vb.) kesinlikle kabul edilmiyor. 2016-2017 sezonunda Kadınlar 1. 2. ve 3. Ligi’nde yer alan takımların, 2017 Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayan kulüplere takip eden sezonda uygulanmak üzere (-6) puan silme cezası verilecek.

2017 – 2018 sezonunda Kadınlar 3. Ligi’ne yeni dahil olacak kulüplerin de 2017 Genç veya Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonalarından herhangi birine katılmaları şartı bulunuyor. Katılmayan kulüpler Kadınlar 3. Ligi’ne alınmayacak.

Haziran 2017’de başlatılması planlanan grup müsabakalarının hangi illerde, hangi takımların katılımıyla oynanacağı ve müsabaka tarihleri, alınacak başvurular çerçevesinde belirlenecek.

“GENÇLERE BAŞVURACAĞIZ, YILDIZLAR İÇİN KADROMUZA BAKACAĞIZ”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, 2017 Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonaları’na başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Çelebi, genç kızlarda iyi bir kadroya sahip olduklarını kaydederek, yıldız kızlarda ise 6-7 sporcularının bulunduğu bunu 13-14’e tamamlayıp, şampiyona katılmak istediklerini kaydetti.

Takım olarak şampiyonalara hazır olduklarını dile getiren Çelebi, “Kurulduğumuz günden buyana altyapıya büyük önem veriyoruz. Özellikle bu sezon altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolculara lig maçlarında şans verdik. Genç, yetenekli bir kadroya sahibiz. Genç ve Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonalarına hazırız. Genç kızlarda herhangi bir sorunumuz yok. Yıldızlar kızlarda kadromuz biraz eksik ama kadroyu tamamlayıp, şampiyona katılmak istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi