Mehmet Cercis Sandıkçı Vefat Etti
Emekli bankacı Mehmet Cercis Sandıkçı tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bugün vefat etti.
Sitemiz editörlerinden İsmet Yalvaç’ın halasının oğlu, Araştırmacı- Yazar Celal Yalvaç’ın yeğeni ve sitemiz yazarlarınızdan Avukat Eralp Yalvaç’ın dayısı olan 59 yaşındaki Mehmet Cercis Sandıkçı, geçtiğimiz hafta Salı günü geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi Reanimasyon Yoğun Bakım’da tedavi görmekte iken 4 Aralık Pazartesi günü vefat etti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Cercis Sandıkçı’nın cenazesi, 4 Aralık Pazartesi günü Şehir Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının Şehir Mezalığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, merhumun ailesi ve yakınları, akraba, dost ve arkadaşları katıldılar.
TAZİYE YERİ: Çamurlu Mahallesi, Elazığ Yolu Villa Kent Sitesi, Palmiye Sokak No:30 Battalgazi/ MALATYA
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun