“Mehmetçiğimizin Kanı Yerde Kalmadı”

Başbakan Binali Yıldırım, yoğun katılım dolayısıyla salona sığmayan Muğlalılara parti otobüsünün üzerine çıkarak hitap ettiği konuşmasında, “Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco’yu da ele geçirdiler, Afrin’e emin adımlarla ilerliyorlar” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Muğla’ya geldi. Dalaman Havalimanı’nda Vali Esengül Civelek tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, daha sonra karayoluyla kongrenin yapılacağı Muğla Kapalı Spor Salonu’na geldi. Yoğun katılım nedeniyle salona sığmayan binlerce kişinin dışarıda beklediğini gören Yıldırım, salona geçmeden parti otobüsünün üzerine çıkarak önce dışarıda kalan Muğlalılara hitap etti.

“Yiğitler diyarı Muğla’dan Afrin’deki kahramanlarımıza selam verelim mi” diyerek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Muğla, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla’nın insanları, Muğla’nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı 15 Temmuz’da alçaklara teslim etmeyen Muğlalı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin” diye konuştu.

Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndan da söz eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco’yu da ele geçirdiler, Afrin’e emin adımlarla ilerliyorlar.”

Konuşmasını tamamlayan Başbakan Yıldırım, daha sonra kongrenin yapılacağı salona geçti.

MANİSA’DA..

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere Manisa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesinde 19 Mayıs Stadyumu önünde binlerce vatandaşa parti otobüsü üzerinden seslendi. Başbakan Yıldırım’a AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Ravza Kavakcı Kan ve Öznur Çalık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Manisa Milletvekilleri ve bölge milletvekilleri de katıldı.

22 gün önce geldiğinde havanın yağmurlu ve bulutlu olması nedeniyle fazla hasret gideremediklerini ve o yüzden yeniden geldiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Manisalılara iletti.

Manisa’dan Afrin’deki kahraman Mehmetçiklere selam göndererek konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, “2 gün önce kalleşçe pusu yaptılar. 2 gün önce alçak pusuda Mehmetçiklerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden aslanlarımız orayı darmaduman etti, Racu’yu ele geçirdi. Şimdi Özgür Suriye Ordusunun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin’e ilerliyorlar. İşte Türkiye’nin adaleti. Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. PKK’sı, DEAŞ’ı, PYD’si, YPG’si bilumum terör örgütleri korkun Türkiye’den, korkun Mehmetçikten. Bu ülkenin, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını, arkanızdaki o destekçilerinizi de onları da unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Türkiye onur mücadelesi veriyor, Türkiye birlik, beraberlik, kardeşlik mücadelesi veriyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, kardeşliğimize, beraberliğimize her kim zarar verirse, musallat olursa başlarına balyoz gibi ineriz. 15 Temmuz’da olduğu gibi Manisalıların bu meydanlarda yaptığı gibi gereken dersi veririz” dedi.

Tarım şehri olan Manisa’ya yeni projelerden bahseden Başbakan Yıldırım, “Bu sene de üzümü yine yavrularımıza, çocuklarımıza üzümü okullarda besleyici olarak vereceğiz. Son 16 yılda bir buçuk milyardan fazla tarım desteği verdik. Yeni bir uygulama başlattık. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden diye şimdi Mart sonuna kadara herkes ödemelerini alacak. Her şey olur, hiç merak etmeyin. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. 2017 için bize ne felaket senaryoları yazdılar. 2017 yılında Türk ekonomisi çökecek dediler ama ne oldu Türki büyüme hızında bir numara oldu bir numara. Türkiye’ye birincilik yakışır, ay yıldızlı bayrağa da en yüksekler yakışır” dedi.

Muğla, Manisa- iha