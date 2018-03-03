Mehmetçik İçin Kan Bağışı

Battalgazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü çalışanları, Suriye’nin Afrin kentinde operasyonda bulunan güvenlik güçlerimize destek amaçlı Kızılay’a kan bağışında bulundu. Daha önce kendisi de kan bağışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, güvenlik güçlerimize destek amaçlı kan bağışında bulunan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini tebrik etti.

Burada konuşan Başkan Gürkan, “Bugünde güzel bir meseleye vesile olmuşsunuz. Hakikaten ülkemizin içinde geçtiği dönem sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz. Coğrafyamız pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyada dünde üzerinde emelleri olan şer güçler vardı, bugünde var yarında olacak. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli vardır. İşte o pahalı bedel dediğimiz odur. Bugün Afrin’de, Suriye’nin kuzeyinde ve iç güvenlik hareketinde şehitlerimiz ve gazilerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Çocuklarına sağlık huzur selamet diliyoruz. Sizlerde bugün o gazilerimizin ve şehitlerimizin anısına ve Afrin’deki operasyonla ilgili geldiniz bugün Kızılay ile birlikte ortaklaşa kan bağışında bulundunuz. Bu çok anlamlıdır. Bir belediye ve belediye çalışanlarının ve belediyenin temizlik elemanlarının böyle bir feraset göstermelerinden dolayı başta sizin müdürünüz olmak üzere tüm yöneticilerinizi ve sizleri kutluyorum” dedi.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline “Sizler bizleri hep memnun ettiniz” diyen Başkan Gürkan, “Sokakları ve caddeleri temizlediniz. Dış temizlik, iç temizliğin aynasıdır. Bir memleketin dışı temiz olursa, içi de dışarıdaki o temizlik içine sirayet eder. Bugün memleketimizde en önemli bereketin, rahmetin ele alınacak tek şey temizliktir. Eğer biz Battalgazi Belediyesi olarak yüz yılda yapacak hizmeti 4 yılda yaptıysak, bu sizin temizlikte göstermiş olduğu şecaattir, gayrettir, çabadır. Bu gayretin bize dönüştürmüş olduğu rahmet ve berekettir. İnşallah ileriki süreçte de kadroya geçme süreci başladı. Onunla ilgilide arkadaşlarımız da çalışıyor. Siz kadrolu olsanız da, olmasanız da bizim başımızın tacıydınız, öylede olacaksınız” diye konuştu.

Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül ise, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kan bağışı konusunda duyarlılık gösterdiğini belirterek, “Sayın başkanıma ve tüm ekibine teşekkür ederiz. Normal şartlarda biz makamları gezip kan bağışı talebinde bulunuyoruz. Fakat Belediye yetkilileri bizleri ziyaret ederek bu zor dönemde yardım talebinde bulunacaklarını belirttiler. Bizde şuan kendi sorumluluk bölgemiz alanı içerisinde kan bankacılığı olarak kan bağışını almaya geldik. Amacımız buradaki iyi niyetli vatandaşlarımızın tamamen karşılıksız, gönüllü kan bağışlarını alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için elimizden gelen imkânları kullanacağız. Başta başkanıma ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com