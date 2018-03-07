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Malatya Haber -

Mehmetçik İçin Ördüler

Mehmetçik İçin Ördüler
  • 07.03.2018
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Malatya Sağlık Çalışanları Derneği, Zeytin Dalı Harekatına ve görevli Mehmetçiklerimize destek için başlatmış olduğu “Mehmetçik İçin Ör” adı altındaki kampanyayı tamamlayarak örülen ürünleri askerlerimize ulaştırdı.

Zeytin Dalı Harekatına ve görevli askerlerimize destek olmak amacı ile böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Malatya Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Alper Karakurt, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Karakurt, “Kampanyamızı sonuçlandırıp kadınlarımızın ördükleri ürünleri Mehmetçiklerimize ulaştırmış bulunmaktayız. Kampanyamıza dernek üyelerimiz, sağlık çalışanlarımızın yanı sıra il dışından ve Malatya halkından katılımlar oldu. Öncelikle tüm bayan dernek üyelerimize sağlık çalışanlarımıza, Malatyalı duyarlı kadınlarımıza ve idarecilerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz. Harekatta şehit olan tüm askerlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyerek dualarımızın Mehmetçiklerimizle birlikte olduğunu ifade etmek isteriz” dedi.

iha

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