Meşeli: ‘Çok da Güzel Oldu’

Muharrem Ayı nedeniyle Ankarada Abdal Musa Vakfı tarafından düzenlenen ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile birçok bakanın da katıldığı iftar yemeğinde hazır bulunan, yemek duasını yapan Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, bu iftarla ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

TV Malatya Haber Müdürü Rıfat Gökçenin sorularını yanıtlayan Meşeli, şöyle konuştu:

 Bu gece gerçekten çok güzeldi.Tabii geceye sayın Başbakan ve 15 bakan katıldılar. İnanın Bilkent Oteli salonunda hınca hınç bir doluluk vardı.Yüzlerce televizyon ve basın izledi bu geceyi. Önemli bir adımdı diye düşünüyoruz. Karşılıklı çok güzel mesajlar verildi. Bendenize de yemek duası okumam konusunda bir arzu iletildi. Memnunniyetle kabul ettim. Güzel mesajlar içeren bir dua ve konuşma yaptık. Çokta büyük ilgi gördü. Takdir gördü. Bu yemek öncesinde bölmeye, parçalamaya çalışan güçler yine çalıştı ne yazık ki. Yani bizler davet edildiğimiz yere gideriz. Davet eden bu ülkenin başbakanıdır. Nasıl icabet edilmez. Buna anlam vermek inanın mümkün değil.Çok başarılı, güzel mesajların verildiği Hacı Bektaş-ı Veliden, Hz. Aliden Ehli beytden hoş manzaraların anlatıldığı bir gece oldu. Geceye katılan kimi bakan bürokratlar gözyaşlarını tutamadı. Ben çok olumlu bir gece olarak görüyorum. Ama görmek istemeyen için söylenecek bir şey yok.

DÜŞKÜN İLANI..

Meşeli, yemeğe katılanların bazı dedeler tarafından Düşkün ilan edilmesi ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

Bunu söyleyenler saçmalıyor.Ben alnım ak Malatyam da , Türkiyem de geziyorum.Ne adam öldürdüm, ne teröriste iyi gözle baktım, ne bu ülkeyi bölenlerle kol kola girmişliğim oldu. Bugüne kadar hakkımda karakola gitmemi gerektirecek bir şikayet bile olmadı. Kim oluyormuş ta bunu söyleyenler – düşkün – ilan ediyorlarmış bizi. Sonra bu düşkün kavramı artık geride kaldı. Yüzyıllar ötesinde kalan bu kavramın artık hükmü mü var ? Bağımsız yargımızla laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetinin evlatlarıyız hepimiz. İnanın saçmalıyorlar artık 