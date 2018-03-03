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Malatya Haber -

“Mesleği Bırakmadım”

“Mesleği Bırakmadım”
  • 04.03.2018
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Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkında çıkan teknik direktörlüğü bıraktı haberlerini yalanladı. Vural, “Allah bana ömür verdiği sürece antrenörlük yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Giresunspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra hakkında birçok haber çıkan Yılmaz Vural, bugün medyaya yansıyan “Teknik direktörlüğü bıraktı” hakkındaki haberleri yalanladı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Yılmaz Vural, “Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler. Allah bana ömür verdiği sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Zamanında bazı açıklamalar yaptım, bu meslekten soğuduğuma yönelik. Ancak bu söylem, benim mesleği bıraktığım anlamına gelmez. Ben yıllardır futbolun içinde olan birisiyim. Her zaman her takımı çalıştıracak potansiyele sahibim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul, iha

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Yorumlar
  1. Mehmet dedi ki:
    4 Mart 2018, 05:02

    Ancak futbol Yılmaz Vural’ı bırakmış. Türk futbolunun artık Yılmaz Vural’dan kurtulması gerekli.

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    1. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
      4 Mart 2018, 22:53

      Muhteşem tesbit, Yüreğine sağlık. Gerçekten ‘de Türk futbolu bundan kurtulmalı .

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