Meslek Edindirme Kursu

Yeşilyurt Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleriyle başlattığı “ Yeşilyurt Meslek Ediniyor” projesi kapsamında ‘İpek Halı ve İpek Şal’, ‘ Ofset Baskı ve Matbaacılık’ ve ‘Grafik- Tasarım’ Kursu’nun yanı sıra, kadınlara yönelik ‘Halı Dokuma ve Yöresel ( Kareli Ehram ) Dokuma’ kursu düzenliyor.

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe’ Programı kapsamında uyguladığı ‘Yeşilyurt Meslek Ediniyor’ projesiyle meslek edindirme kursları yanı sıra toplumsal olaylara dikkat çekmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak konferanslar düzenleyecek.

“KURSLAR 18-35 YAŞ ARASI MESLEKİ YETERLİLİĞİ OLMAYAN HEMŞERİLERİMİZE YÖNELİK”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni hibe programı kapsamında başlattığımız “Yeşilyurt Meslek Ediniyor” projesi çerçevesinin toplam bütçesi 135.445 Avro olup, % 85’lik bir kısmı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, geri kalan % 15’lik kısmı ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından finanse edilecektir. 18-35 yaş arası mesleki yeterliliği olmayan hemşerilerimize yönelik ‘İpek Halı ve İpek Şal’, ‘Ofset baskı ve Matbaacılık’, ‘Grafik ve Tasarım’ Kursu açtık” dedi.

Meslek edindirme kursları hakkında bilgiler veren Haydar Şahin, “Mahalle muhtarlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda mahallelerde yaşayan herhangi bir mesleki yeterliliği bulunmayan 18-35 yaş aralığında ki işsiz gençlerin, tarım işçiliği haricinde başka bir meşguliyeti olmayan ekonomik özgürlükten yoksun 18-45 yaş aralığındaki kadınların, engelli olmaları sebebiyle herhangi bir meslek edinmemiş engelli vatandaşlarımızın meslek edinmeleri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda açılan kurslara katılmak isteyenler Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezine başvurularını yapabilirler. Kursların bitiminde Mesleki Yeterlilik Belgelerini kursiyerlerimize takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra kalifiye olan kursiyerlerimizin kendi iş yerlerini kurmalarını sağlamak ve devletin vermiş olduğu hibelerden yararlanmaları için Malatya KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile koordineli olarak 4 adet girişimcilik kursu düzenleyeceğiz” dedi.

Haydar Şahin, ‘İpek Halı ve İpek Şal’ kursunun Şahnahan Yeşilkonak, ‘Ofset baskı ve Matbaacılık’ Kursunun Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Grafik ve Tasarım’ Kursunun ise Yeşilyurt Kent Konseyinde yapılacağını sözlerine ekledi.

“YEŞİLYURT MESLEK EDİNİYOR” PROJESİYLE KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

“Yeşilyurt Meslek Ediniyor” Projesi kapsamında ayrıca ‘Öğrenilmiş Çaresizlikle Mücadele’, ‘Cinsiyet Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri’ ve ‘Girişimcilik Kültürü’ başlığı altında konferanslar düzenlenecek.

“HALI DOKUMA VE YÖRESEL BEZ DOKUMA KURSU”

Kültürel varlıklara sahip çıkmayı kendine bir görev olarak kabul eden Yeşilyurt Belediyesi, bu konuda önemli bir adım daha attı. Yeşilyurt İlçesindeki halı dokuma ve yöresel bez dokuma kültürünü gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi arasında üçlü protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereği ‘ Halı Dokuma ve Yöresel ( Kareli Ehram ) Dokuma’ kursu düzenlenecek. Ev kadınlarına yönelik meslek edindirme ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla açılacak kursun kayıtları Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasında devam ediyor.

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