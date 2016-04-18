Ekonomide Kadının Gücü Projesi kapsamında Darendeli kadınlar, yorgan sırıma kurslarına giderek, meslek öğreniyor.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Ekonomide Kadının Gücü Projesi kapsamında kadınlar, meslek öğrenmeye devam ediyor. Proje kapsamında Darende Kadınlar Derneği tarafından 15 kursiyere mesleki eğitim veriliyor. Proje hakkında bilgi veren Darende Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Ateş, Ekonomide Kadının Gücü adlı proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu’nun eski ana sınıfında yorgan sırıma kursu açtıklarını ifade etti. Ateş, “Ekonomide kadınların yeniden var olabilmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kadınlara yeni meslekler kazandırmak istiyoruz. Açtığımız kursla kadınlar burada meslek öğreniyorlar ve aile bütçesine katkı sağlar bir hale geliyorlar. Ayrıca açtığımız diğer kurslarda da kadınlar, seccade ve çeyizlik ürünler yapıyor. Özellikle gelir düzeyi düşük olan kadınlar kurslara daha fazla ilgi gösteriyor. 15 kursiyerin masrafları, dernek tarafından karşılanıyor. Yeni çalışmalar yapmak için de destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız ekonomiye katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

Kurs Hocası Neşe Boyraz ise kadınlara yeni yeni işler edindirmeyi ve yok olmaya yüz tutan yorgancılığı hatırlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Boyraz, “Bu kursların devam etmesini temenni ediyorum. Şu anda yorganlara çeşitli modeller işliyoruz. Kurslar sayesinde kadınlar öz güven kazanıyor. Hiç dikiş bilmeyen kadınlar burada sanatla tanışıyor, çeyiz ürünleri yapıyor. Kadınlara aile ekonomisine katkı sağlayacak meslekler öğretiyoruz. İnşallah farklı projeler ve çalışmalar da yapılır” diye konuştu.

Kaynak : İha