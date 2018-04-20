Meteoroloji’den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı!..

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada,” Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir”dedi.

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

İha