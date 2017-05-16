“Mevlüt Aslanoğlu’nu Özlemle Anıyorum”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mevlüt Aslanoğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Aslanoğlu’nu saygıyla ve özlemle andığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mevlüt Aslanoğlu’nun ölümünün 3. yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Aslanoğlu’nun siyaset yaptığı dönem boyunca hep zenginden alıp fakire verdiğini, yoksulun yanında olduğunu ve Malatya’ya unutulmaz yatırımlar yaptığını kaydeden Ağbaba, “1998’den beri birlikte siyaset yaptığım Mevlüt Aslanoğlu’yla nevi şahsına münhasır bir insandı. Hiçbir zaman alışılmış bir siyasetçi olmadı. O, sevgi , hoşgörü adamıydı. Malatyalılığını her yerde öne çıkaran birisiydi. O, Malatya’nın babasıydı.” dedi.

Aslanoğlu’nun Malatya’da unutulmaz izler bıraktığını kaydeden Ağbaba,“Ağabeyim Mevlüt Aslanoğlu’nu aramızdan ayrılışının 3. yılında büyük bir saygı ve özlemle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

22. ve 23. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan, 24. dönem İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürürken 16 Mayıs 2014’te yaşamını yitiren CHP Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun Büyükçekmece Mezarlığı’ndaki kabri başında da anılacağı öğrenildi.

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