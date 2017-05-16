Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

“Mevlüt Aslanoğlu’nu Özlemle Anıyorum”

“Mevlüt Aslanoğlu’nu Özlemle Anıyorum”
  • 16.05.2017
  • 0

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mevlüt Aslanoğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Aslanoğlu’nu saygıyla ve özlemle andığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mevlüt Aslanoğlu’nun ölümünün 3. yıldönümünde  yazılı bir açıklama yaptı. Aslanoğlu’nun siyaset yaptığı dönem boyunca hep zenginden alıp  fakire verdiğini, yoksulun yanında olduğunu ve Malatya’ya unutulmaz yatırımlar yaptığını kaydeden Ağbaba, “1998’den beri birlikte siyaset yaptığım Mevlüt Aslanoğlu’yla  nevi şahsına münhasır bir insandı. Hiçbir zaman alışılmış bir siyasetçi olmadı. O, sevgi , hoşgörü adamıydı. Malatyalılığını her yerde öne çıkaran birisiydi. O, Malatya’nın babasıydı.” dedi.

Aslanoğlu’nun Malatya’da unutulmaz izler bıraktığını kaydeden Ağbaba,“Ağabeyim Mevlüt Aslanoğlu’nu aramızdan ayrılışının 3. yılında büyük bir saygı ve özlemle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

22. ve 23. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan, 24. dönem İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürürken 16 Mayıs 2014’te yaşamını yitiren CHP Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun Büyükçekmece Mezarlığı’ndaki kabri başında da anılacağı öğrenildi.

malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."