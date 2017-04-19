Meydanda Resim Yaptılar
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün girişimleriyle Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İnönü Kapalı Çarşı üzerinde resim yaptılar.
İnönü Kapalı Çarşısı üzerindeki meydanda resim yapan öğrencilerin bu çalışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, öğrencilerin çalışmalarını yakından incelediler ve çalışmalar konusunda da bilgi aldılar.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."