MHP’lilere Silahlı Saldırı: 1 Ölü

MHP Esenyurt Seçim İrtibat Bürosu’na düzenlenen saldırıda ağır yaralan Cengiz Akyıldız (fotoğraftaki) hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan kişilerin isimleri belli olurken, olayın ardından eski TBMM Başkanvekillerinden Meral Akşener başta olmak üzere çok sayıda siyasi hastaneye akın etti.

MHP Esenyurt Seçim İrtibat Bürosu’na düzenlenen ve 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olaya karışan faillerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, saldırının ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyarete gelenler arasında bir dönem TBMM Başkanvekilliği yapan Meral Akşener, MHP Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan ve parti üyeleri de yer aldı. Olayı haber alır almaz Esenyurt Devlet Hastanesi’ne gelen MHP Milletvekili Celal Adan ile MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan, yaralıların durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Celal Adan, “Büromuzun açılışı sırasında organize bir grup, silah bıçak ve taşlarla arkadaşlarımıza saldırmıştır. 6 yaralımız var. Aralarında durumu çok kritik olan bir arkadaşımız da var” dedi.

Saldırıyı kınayan ve partilileri itidalli davranmaya davet eden MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan ise, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak itidalli davranmaya çalışıyoruz. Ama emniyetin bu kadar kalabalık bir grupla MHP’ye yapılan bir saldırıyı bir gün içerisinde çözmesi gerekir. Şu ana kadar bile bir sürü şeyin çözülmüş olması gerekirdi. Aradan 3 saatten fazla bir zaman geçmiştir. Acil olarak bu konuda emniyetin hassasiyet göstermesi, çünkü 2 tane yaralımız silahla, 4 tanesi bıçak ve taşla yaralanmıştır. Bir tanesinin durumu son derece ağırdır. Sorumluluğumuz gereği bütün arkadaşlarımıza itidali tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarete gelenler arasında yer alan Meral Akşener ise herhangi bir açıklamada bulunmazken, yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra tekrar kameralar karşısına geçen Celal Adan silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bu arada saldırıda yaralananların isimleri de belli oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz Akyıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırıda Kemal Sıla, Gencay Yılmaz, Ercan Kamil Tanrıverdi, Ramazan Türkmel, Cihan Köç da yaralandı. Saldırıda hafif yaralanan Tuncay Erol ile Cihan Coş’un ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.